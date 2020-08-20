下周入伙 南昌街組合屋盼成楷模 開放式廚房 設煙霧探測禁明火

南昌街「組合屋」以68個貨櫃裝嵌並間隔為89個單位，實用面積由130至293平方呎不等，分1人、2人、3人及無障礙單位4類，分別有35個、29個、23個及2個單位。

社聯早前將組合屋交由東華三院營運，東華三院上周完成抽籤揀樓，本月24日起分4批住戶入伙，最多共166人入住，每戶租約期為兩年。

另裝消防花灑 料成組合屋標準配置

社聯業務總監黃健偉說，每個單位將以「清水房」規格向住戶交收，附設獨立洗手間及浴室，並提供冷氣機、抽氣扇、電熱水爐等，以及採開放式廚房設計，但不准明火煮食。他說，每個單位「外牆」加置防火及隔熱的夾板，內裏採用鋼結構，地面則採用仿木的膠地板。

他表示，由於組合屋採開放式廚房，每個單位除安裝煙霧探測器外，消防處亦要求安裝消防花灑，故需追加100多萬元建築費，相信日後會成為其他組合屋單位標準裝置。因應疫情，每個單位亦設U形隔水器。

摸索流程積經驗 盼日後項目年餘建成

黃又稱，社聯已與一間家具公司合作，並獲馬會贊助購買家具費用，以減輕住戶搬遷成本。

本報記者上周參觀4類示範單位，全部呈長方形間隔，每個單位附設獨立洗手間及浴室，並設窗戶；睡房及客廳空間相連，間隔較實用。

黃健偉表示，今次組合屋屬首個項目，不少程序需由頭摸索，形容「萬事起頭難」，亦曾走了不少「冤枉路」，最終順利落成，感到一切工作都值得。他相信，隨着政府設立組合屋相關標準及程序，以及業界了解建築流程，期望未來其他「組合屋」可於一年多內落成。

租金下限600 有經濟困難可提出

社聯早前公布，單位租金水平參考綜援租津金額，或不超過25%家庭入息釐定，以較低者為準。黃健偉稱，受疫情影響，預計有住戶或失去工作，社聯設有下限租金水平，約為600元，若住戶面對經濟困難亦可向東華三院提出，但他說會令營運組合屋出現虧損壓力，社聯正努力尋找贊助。