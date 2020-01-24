網上炫富「教發達」 兩騙徒被捕 22人遭騙282萬

訛稱投資比特幣賣賭場貼士

港島總區重案組1B隊高級督察盧愛健稱，警方近日發現一個詐騙集團於facebook及Instagram等發帖，訛稱可透過比特幣投資平台及購買澳門賭場貼士，短時間內獲取巨額利潤，又上載大量現金、名車的奢華生活照博取信任，惟帖文從未透露投資詳情。

另外，警方亦發現該集團以不同社交帳號，於網上兜售一年期大嶼山封閉道路通行許可證的代辦服務，索價9800元，惟當受害人存款及提交身分證號碼、車牌、行車證等資料後，騙徒不但沒有辦理通行證，更威脅會在網上發布對方的個人資料，以勒索更多金錢。

案中有22名受害人，涉款約282萬元，其中一人誤墮比特幣投資騙局，被騙250萬元積蓄。警方經調查後，前日分別在黃大仙及灣仔拘捕兩名涉案男子，年齡36及38歲，他們涉嫌以欺騙手段取得財產，昨仍被扣查。

據了解，涉事詐騙集團自稱「創盈團隊Herry」，於網上多個社交平台帳戶兜售比特幣及澳門賭場投資獲利的服務，該批帳戶會重複發布一名男子的奢華生活照、多張女子點算鈔票的影片，標榜「月入十萬不是夢」，部分帖文同時附有「光復香港時代革命」等反修例及「所有受香港暴動影響收入既（嘅）朋友」等親建制口號，自稱針對澳門、柬埔寨等地賭場推出「百家樂分紅計劃」，強調「絕無欺騙成分」。