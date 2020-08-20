斬熟睡夫4刀 婦墮樓亡 事前無爭執 妻近日精神有異

事發昨日凌晨約4時，警方接報稱洪福邨洪樂樓一單位發生傷人案，65歲陳姓男子熟睡中遭50歲李姓妻子以菜刀襲擊，他頭及雙手中最少4刀，其妻行兇後一度衝出門外，再折返屋內，由牀邊窗戶一躍而下，倒臥大廈一樓簷篷。

夫情况穩定 妻無精神病紀錄

救護員到場，證實李婦已當場身亡，陳則仍然清醒，救護員把他送院搶救，接受手術後情况穩定。警方將案列作傷人及有人從高處墮下，交元朗警區刑事調查隊第2隊跟進。

現場消息稱，65歲陳姓事主以往任職廚師，近期失業，靠兄弟姊妹接濟，他早年在內地認識李，二人結婚5年，無兒無女，李生前為主婦。涉事家庭並無家暴紀錄，李亦無精神病紀錄，事發前二人無爭執，鄰居亦無聽到嘈吵聲，屋內無掙扎打鬥痕迹。據悉，陳事後向警方透露妻子近日精神有異，但未有看醫生。事發單位百多平方呎，無睡房，案發時陳在廳中牀上睡覺。

本案為過去3日內第二宗倫常血案。前日凌晨，一對父子在高街寓所因家事爭執，其間兒子疑以軍刀刺傷父親，再從單位墮下，當場身亡。

倒卧血泊的父親送院搶救後傷重不治，而同住的母親獲悉事件後亦送院治理。

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