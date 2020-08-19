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2020年8月19日星期三
港聞二
私人檢控開槍警 律政司撤銷傳票 許智峯擬提覆核 江樂士：高院亦無權強迫檢控
圍警總工人控襲警 便衣警：中拳痱滋爆 痛足一星期
為示威者「報仇」 玩具槍指警車 自閉運輸工認3罪候判
視民意授權4年 慢必：杯葛議會應有之義
10月14日交施政報告 林鄭12場視像會議諮詢
指公僕「未符要求」可終止試用 林鄭：包括網上言論
4通識書送教局後 刪內地示威篇幅 部分削烏坎村維權茂名抗議 教師：課程沒改刪減不必要
刪戴耀廷「法治層次」論述
黎智英兩子入稟 要求警交還文件
入境處回應未解簽證疑問 FCC再發信
澳洲警截運毒船檢1噸可卡因 港男被捕
海高斯襲港 升級颱風 首掛9號波 迎來8日雨
稱5生產線預計分紅5409萬 同舟口罩股東內訌入稟索償
劏房租管主席：公屋縱足夠 劏房仍需存在
科學園組裝合成建宿舍 施工逾年零工傷
專欄：由DeFi說起的初心 ／文：章濤
環團轟網售蝴蝶幼蟲 稱損生態籲勿買 促立法規管
巨陸龜陳屍東涌海堤 愛協籲勿棄養
律政書記涉恐嚇同事 錄音顯示威脅「斬開你十八碌」
證物袋失蹤冰毒未失 律政司續控兩人
尊子漫畫
【Emily】40年公僕生涯「曬」相 林鄭召喚小鳳姐《順流逆流》自勉
【Emily】「立會幾廢仍礙民情」 區諾軒籲勿棄議會
【Emily】陳志全多謝朱凱廸破僵局
【Emily】8·28內會商疫情 張建宗允出席
【Emily】制裁前匯豐承按 鄧炳強物業轉中銀按揭
【Emily】何君堯倡強制檢測 爭10月通關
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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