律政書記涉恐嚇同事 錄音顯示威脅「斬開你十八碌」

近距離大聲叫囂致耳鳴

被告王寶順（57歲）案發時任職律政書記，今年離職。被告被控於2017年7月12日在金鐘道政府合署1樓律政司116室毆打男子王勝，即近距離大聲叫囂使王勝耳鳴；及於2018年1月2日及3日威脅王勝會使其人身遭受損害，圖使他受驚。

事主王勝案發期間為被告的同事，現已調職。王勝憶述首次騷擾事件稱，當時被告走近其辦公桌，在其耳邊約9厘米內叫喊「小心過馬路，死雜種」等，令他右耳不適，需請一日病假。翌年1月被告再度滋擾王勝，包括壓低聲量說「你個衰樣，我要斬開你十八碌！」王勝感既擔心又憤怒，多次要求被告停止，並反駁「你真係精彩，逗5萬幾蚊人工，可以每日騷擾人」。

被問到為何遭被告針對，王勝估計是以往被告騷擾其上司時，上司都會要求他作證人，因而成為被告下一個欺凌對象。

被告自辯稱，涉事辦公室有一陣怪味，「令我皮膚灼傷」，他推斷有人「喺空間放啲粒子」，並懷疑是王勝所為。被告稱為避怪味，他甚少在座位辦公，大多到政府合署的法律圖書館工作，亦由去年6月起請病假8個月。

裁判官散庭前着被告考慮索取兩份精神科報告，以審視他是否適合應訊。審訊下月8日續。

【案件編號：ESCC468/20】