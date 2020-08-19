環團轟網售蝴蝶幼蟲 稱損生態籲勿買 促立法規管

生命教育作招徠 新界捉蟲售逾百元一條

環保協進會總幹事邱榮光昨表示，過去3周分別接獲至少3宗投訴，指有人在家長群組以生命教育作招徠，以100至200元一條兜售玉帶鳳蝶幼蟲圖利。據他了解，有人在新界樹上捉蝴蝶幼蟲，然後在網上兜售，至少有數十名家長購買，而相關帖文詳細解釋鳳蝶的生長過程及餵飼資訊，吸引200多個讚好。邱榮光說，玉帶鳳蝶並非稀有品種，但若有大量市民購買，或會吸引商人捕捉，令該種鳳蝶面臨絕種。

鳳園顧問：飼養盒太細 破繭難展翅會死

鳳園蝴蝶保育區顧問委員潘瑞輝稱，這類在網上發售的幼蟲大多連同飼養盒，但幼蟲破繭時，很可能因飼養盒太細，未能完成展翼的羽化過程而死亡。

本報昨在內地購物網站搜尋蝴蝶幼蟲，亦見不少飼養蝴蝶幼蟲的套餐，每條賣數十元人民幣，亦可購買蟲卵，每份8粒售65元人民幣，賣家稱可以速遞方式運到香港。

榮光憂慮市民對蝴蝶認知不足，以為飼養幼蟲可教育小孩，惟事實卻非如此，更會影響自然生態，呼籲市民不要購買，應到野外觀賞生態，向下一代灌輸正確的保育價值。

漁護署稱，根據《野生動物保護條例》，任何人如未經許可，不得售賣、出口或管有於香港取得的受保護野生動物，當中包括黃扇蝶，違者最高可被罰款10萬元及監禁一年。另外，鳳蝶科部分屬和物種，以及蛺蝶科部分物種，被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》管制，進出口及網上售賣均受法例管制，違者最高可被罰款1000萬元及監禁10年。