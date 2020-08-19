港聞
章濤 財科暗戰

港聞二

專欄：由DeFi說起的初心 ／文：章濤

【明報專訊】比特幣最近又迎來一陣升浪，坊間再次湧現相關討論，也令DeFi的呼聲水漲船高。

DeFi即Decentralized Finance，去中心化金融。看來陌生，但只需要將平日在銀行機構接觸到的金融產品，將之放在區塊鏈脈絡中想像，就能大致了解。但對DeFi，我始終有所保留。

有保留不是因為我的投資經歷——曾因好奇而購入比特幣投資基金，但在連發行者都未能講清項目的想法之下，虧了40％的本；買入10倍槓桿比特幣期貨，不足半日就輸得一塌糊塗，提現更需關卡重重。雖然兩次涉款不多，但都顯示出相關投資行為欠監管、靠自覺、標準不一，而在這混亂下，投資者承受的風險必大大提高。

但與風險相比，我對DeFi的保留，更在於它與區塊鏈初心背道而馳。

比特幣的出現源於對銀行邪惡、傳統金融機構貪婪的厭惡。正是由於這兩者勢力太大，無從制衡，影響對法幣系統的信任，一眾有心人才決心作金融改革，建立另一套信任模式，也因而有了去中心化的區塊鏈和比特幣。但DeFi只是將傳統金融機構的做法複製，背後有發行商、產品設計等，根本不是去中心化，卻借用了比特幣或其他穩定幣的去中心化特性作招徠，令投資者紛紛買入。

當DeFi一邊用區塊鏈旗號往臉上貼金，一邊卻走回傳統金融機構的舊路，金融改革豈不成了空話？縱使如此，在人類貪婪本性下，DeFi只要能帶來利益，必然受追捧，甚至成為不能阻擋的趨勢。只是一旦投資者利益受損，卻少有能察覺問題主因乃自己貪婪，也難以將DeFi與區塊鏈劃分，到頭來，區塊鏈技術就成為貪心者諉過的代罪羔羊。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]

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