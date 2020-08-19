科學園組裝合成建宿舍 施工逾年零工傷

創新斗室位於科學園區東南面入口，樓高17層，單位418個，去年5月中動工。科技園公司首席項目總監黃煜新稱，該建築每層單位有3邊，以三角形排列圍繞中庭的公共空間，為加強人才協作交流，每層設不同用途設施如健身、種植等，又應用多項智能設備，包括檢測室內空氣質素的傳感器。項目於5月平頂，料年底竣工，比原定2021年為早。

「99%工序地盤外」 減高空工作

呂穎姿稱，今次是協興首個以MiC興建的項目，曾往新加坡考察，花大量時間籌備，確保施工安全。她說項目至今零工傷是出色成果，原因之一是「99%工序可於地盤外完成」，所有單位裝修、外牆飾面設置、窗戶安裝及試水等，均在內地江門廠房完成，單位於地盤裝嵌後只需「駁水駁電」就完成，減少高空工作，降低風險。

智能安全帽 靜止急墜發警號

項目採用多項創新科技亦提升施工安全，例如全面應用建築信息模擬系統（BIM），可以3D打印單位模型模擬施工，亦可以3D影像讓工人做虛擬實景（VR）入職前培訓。經科技園公司撮合，工程亦用到園區培育公司BeeInventor開發的智能安全帽，可實時偵測工友位置，其動態感應系統會在長期靜止或急墜下發警號。

項目由29歲的呂穎姿「擔大旗」，她說過程有驚有喜，一方面高興公司讓她負責首個MiC項目，但亦曾因疫情影響，同事不能來回內地廠房，需改為遙距直播驗收，幸能趕上進度。施工期間，她同時於年初負責以MiC方式，在63天內在八鄉少年警訊永久活動中心增建臨時檢疫單位。

明報記者 林穎茵