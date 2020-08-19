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港聞二

劏房租管主席：公屋縱足夠 劏房仍需存在

【明報專訊】全港逾8萬人蝸居劏房，劏房租務管制研究工作小組主席梁志祥昨接受小組成員、公屋聯會總幹事招國偉訪問時表示，公屋供應即使做得足夠，劏房仍有需要存在，故希望能有措施，令劏房居民住得舒服。有關注劏房組織認為，劏房大多違法違規，長遠應全部取締。

梁永祥接受公屋聯會facebook節目訪問說，上周與30多個團體視像對話後，加深了對劏房的認識，稱有部分人可能是公屋太擠迫，或為方便上班上學，即使有公屋仍會搬到劏房住，「我覺得劏房，就算我們公屋供應做得多好也好，劏房都有某種原因，仍然需要存在，但希望我們能夠做得好點，讓住劏房的居民都住得舒服」。他表示，其立場亦不欲令市場「一間劏房都無」，憂令弱勢因而「瞓街」。

梁提出，讓劏房一直存在是否即代表要劏房「合法化」？招國偉回應本報表示，客觀現實是即使公屋供應回升，仍有不少原因令市民搬到劏房，認為難以徹底解決，故小組初步原則是不希望作出的決定，會令劏房供應大減，引致「好心做壞事」。

關注組織：長遠應取締

關注基層住屋聯席組織幹事陳康麒表示，組織的目標是「取締所有劏房」，稱不少劏房都違法違規，濫收水電費， 認為租務管制是希望在暫時的市場需求下，改善基層市民生活。全港關注劏房平台成員賴建國亦認為，長遠不應有劏房存在，稱規管劏房確會令街坊被踢走，故若租務管制推出，政府應要有疏散或處理街坊政策，如短時間內容讓他們繼續居於違規劏房，認為政府可參考當年管制籠屋的做法。

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