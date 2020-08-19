稱5生產線預計分紅5409萬 同舟口罩股東內訌入稟索償

原告為唐偉國，被告依次為瑞士億科有限公司、楊展帆、東方文具老闆「7哥」羅家昌、國際建材及裝飾材料有限公司，以及製造和出售「同舟」口罩的獅子山醫療用品集團有限公司。原告稱自己為生產及工業系統工程師、優質管理顧問有限公司（TMQ）創辦人，本年2月曾協助生產力局恢復本地口罩的生產線。

入稟狀指出，港府今年3月推出「本地口罩生產資助計劃」，原告與首4名被告翌日決定合作開設兩條生產線。以每個口罩0.55元計算，預計一年毛利2640萬元。他們又預計每月最多可生產760萬個口罩，當生產線增至5條，最多可分紅5409萬元。

各人兩日後達成協議，原告負責提供生產設備、免費擔任品質顧問，被告則各自提供生產場地和物料，以及投入850萬元的資金等。協議同時確保原告持有一成股權和3%的花紅股份，當資助申請獲批後，原告可額外持有7%的花紅股份。

稱4被告私下開會修改協議

入稟狀又指稱，首4名被告後來私下開會，擔任第5被告（獅子山醫療用品集團有限公司）的董事，更自訂「終止協議書」，以及經修改的協議書，列明當資助申請成功，原告便可獲每月25萬元。原告認為，被告不當地推翻原協議；串謀透過非法手段，令原告蒙受損害；或不法地透過原告的付出，令被告有所得益。

翻查資料，瑞士億科獲政府資助兩條口罩生產線，為所有生產線中最多。政府早前已與20條生產線簽訂合約，截至6月26日，政府合共向受資助公司發放約1215萬元資助。

【入稟編號：HCA1379/20】