海高斯襲港 升級颱風 首掛9號波 迎來8日雨

天文台預測，今日氣溫介乎25至29度，多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海面有非常大浪及湧浪。未來8天大致多雲，有驟雨，周五、周六及下周二部分時間有陽光。

天文台表示，昨晚11時，海高斯集結在香港以南約110公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸；預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。天文台預測，海高斯於凌晨最接近本港，於香港西南100公里左右掠過，屆時風勢會增強。受海高斯影響，海面有非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，今早部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

大樹斷臂 壓爆MINI擋風玻璃

天文台昨凌晨3時許及昨午2時許先後發出1號戒備信號及3號強風信號。昨午3時許，3號強風信號下，沙田安心街一露天停車場一枝5米乘15米樹椏在強風中倒塌，先壓中停泊樹下的灰色MINI Cooper，橫越車輛通道，再壓中對面白色Honda七人車車頭。MINI Cooper車頭擋風玻璃爆裂，七人車車頭輕微損毁。消防到場移開並清理樹椏。

MINI Cooper車主表示，他家住元朗，在沙田上班，下午3號強風信號生效後，公司讓其提早下班，他到停車場取車時，發現車已被樹椏壓着。他說為車輛購買了「全保」，已聯絡保險公司，並在場與停車場負責人商討賠償安排。