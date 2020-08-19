港聞

港聞二

海高斯襲港 升級颱風 首掛9號波 迎來8日雨

【明報專訊】強烈熱帶風暴「海高斯」昨晚增強為颱風，天文台昨晚10時40分發出8號東北烈風或暴風信號，並發出黃色暴雨警告，至今凌晨1時30分改掛9號風球。受海高斯影響，本港今日間中有狂風大驟雨及雷暴，海面有非常大浪及湧浪，部分低窪地區今早可能水浸；未來8天仍會有驟雨。

天文台預測，今日氣溫介乎25至29度，多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴。海面有非常大浪及湧浪。未來8天大致多雲，有驟雨，周五、周六及下周二部分時間有陽光。

天文台表示，昨晚11時，海高斯集結在香港以南約110公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸；預料本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。天文台預測，海高斯於凌晨最接近本港，於香港西南100公里左右掠過，屆時風勢會增強。受海高斯影響，海面有非常大浪及有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動，今早部分低窪地區可能出現淹浸或海水倒灌。

大樹斷臂 壓爆MINI擋風玻璃

天文台昨凌晨3時許及昨午2時許先後發出1號戒備信號及3號強風信號。昨午3時許，3號強風信號下，沙田安心街一露天停車場一枝5米乘15米樹椏在強風中倒塌，先壓中停泊樹下的灰色MINI Cooper，橫越車輛通道，再壓中對面白色Honda七人車車頭。MINI Cooper車頭擋風玻璃爆裂，七人車車頭輕微損毁。消防到場移開並清理樹椏。

MINI Cooper車主表示，他家住元朗，在沙田上班，下午3號強風信號生效後，公司讓其提早下班，他到停車場取車時，發現車已被樹椏壓着。他說為車輛購買了「全保」，已聯絡保險公司，並在場與停車場負責人商討賠償安排。

上 / 下一篇新聞

私人檢控開槍警 律政司撤銷傳票 許智峯擬提覆核 江樂士：高院亦無權強迫檢控
私人檢控開槍警 律政司撤銷傳票 許智峯擬提覆核 江樂士：高院亦無權強迫檢控
圍警總工人控襲警 便衣警：中拳痱滋爆 痛足一星期
圍警總工人控襲警 便衣警：中拳痱滋爆 痛足一星期
為示威者「報仇」 玩具槍指警車 自閉運輸工認3罪候判
為示威者「報仇」 玩具槍指警車 自閉運輸工認3罪候判
視民意授權4年 慢必：杯葛議會應有之義
視民意授權4年 慢必：杯葛議會應有之義
10月14日交施政報告 林鄭12場視像會議諮詢
10月14日交施政報告 林鄭12場視像會議諮詢
指公僕「未符要求」可終止試用 林鄭：包括網上言論
指公僕「未符要求」可終止試用 林鄭：包括網上言論
4通識書送教局後 刪內地示威篇幅 部分削烏坎村維權茂名抗議 教師：課程沒改刪減不必要
4通識書送教局後 刪內地示威篇幅 部分削烏坎村維權茂名抗議 教師：課程沒改刪減不必要
刪戴耀廷「法治層次」論述
刪戴耀廷「法治層次」論述
黎智英兩子入稟 要求警交還文件
黎智英兩子入稟 要求警交還文件
入境處回應未解簽證疑問 FCC再發信
入境處回應未解簽證疑問 FCC再發信
澳洲警截運毒船檢1噸可卡因 港男被捕
澳洲警截運毒船檢1噸可卡因 港男被捕
稱5生產線預計分紅5409萬 同舟口罩股東內訌入稟索償
稱5生產線預計分紅5409萬 同舟口罩股東內訌入稟索償
劏房租管主席：公屋縱足夠 劏房仍需存在
劏房租管主席：公屋縱足夠 劏房仍需存在
科學園組裝合成建宿舍 施工逾年零工傷
科學園組裝合成建宿舍 施工逾年零工傷
專欄：由DeFi說起的初心 ／文：章濤
專欄：由DeFi說起的初心 ／文：章濤
環團轟網售蝴蝶幼蟲 稱損生態籲勿買 促立法規管
環團轟網售蝴蝶幼蟲 稱損生態籲勿買 促立法規管
巨陸龜陳屍東涌海堤 愛協籲勿棄養
巨陸龜陳屍東涌海堤 愛協籲勿棄養
律政書記涉恐嚇同事 錄音顯示威脅「斬開你十八碌」
律政書記涉恐嚇同事 錄音顯示威脅「斬開你十八碌」
證物袋失蹤冰毒未失 律政司續控兩人
證物袋失蹤冰毒未失 律政司續控兩人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】40年公僕生涯「曬」相 林鄭召喚小鳳姐《順流逆流》自勉
【Emily】40年公僕生涯「曬」相 林鄭召喚小鳳姐《順流逆流》自勉
【Emily】「立會幾廢仍礙民情」 區諾軒籲勿棄議會
【Emily】「立會幾廢仍礙民情」 區諾軒籲勿棄議會
【Emily】陳志全多謝朱凱廸破僵局
【Emily】陳志全多謝朱凱廸破僵局
【Emily】8·28內會商疫情 張建宗允出席
【Emily】8·28內會商疫情 張建宗允出席
【Emily】制裁前匯豐承按 鄧炳強物業轉中銀按揭
【Emily】制裁前匯豐承按 鄧炳強物業轉中銀按揭
【Emily】何君堯倡強制檢測 爭10月通關
【Emily】何君堯倡強制檢測 爭10月通關