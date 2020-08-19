港聞

港聞二

澳洲警截運毒船檢1噸可卡因 港男被捕

【明報專訊】澳洲警方及邊防人員聯合行動，上周六晚在澳洲東邊海域截查一艘船，檢獲1噸可卡因，總值大約14億港元，並拘捕3人，包括一名40歲香港男子。3人被控入口受管制藥物等罪，面臨最高終身監禁的刑罰。

澳洲聯邦警察（Australian Federal Police）、新南威爾斯警察（New South Wales Police Force）及澳洲邊防部隊（Australian Border Force）發聯合新聞稿，表示根據線報，發現有可疑外來漁船在澳洲海域出沒。澳洲邊防部隊追蹤下，發現一艘名為「Coralynne」的商業漁船，正駛向該艘外來漁船，並作毒品交易，準備進口澳洲。

罪成可囚終身

上周六（15日），新南威爾斯警察派船於紐卡素港（Newcastle）海岸截停Coralynne，登船並拘捕3名船員，包括一名40歲香港男子、兩名27及32歲澳洲籍男子，並於船上引擎室檢獲大批可卡因。新聞稿表示，有關船舶已被拖返岸上，由鑑證人員繼續檢查船舶及貨櫃，有關毒品重量及純度有待量度。美聯社則引述澳洲聯邦警察助理處長Justine Gough估計，可卡因重量達1噸，總值2.5億澳元（折合14億港元）。

另拘兩澳人 同接受病毒測試

3名被捕船員通過新冠病毒測試，被控入口受管制藥物及拒絕向當局披露身分，前日已出庭應訊，法官拒絕他們保釋，還押看管，10月14日再訊。警方表示他們一旦罪成，面臨最高終身監禁的刑罰。澳洲警方又發放警員隨身鏡頭拍攝的行動片段，顯示警方以小艇追截可疑漁船，當時海上風浪十分大，警員登船制服3人後，在船艙發現大量包裝好的白色粉末。3人被押上警方船後，警方向他們提供風褸和口罩等。

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