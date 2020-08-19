刪戴耀廷「法治層次」論述

本報前日比對5間出版商的通識「今日香港」單元課本，部分新書刪走三權分立論、公民抗命內容。另一間現代教育研究社，亦最新上載《現代高中通識教育》（第二版）「今日香港」修訂內容。在原有版本「法治精神與權利和義務」章節，有一頁以「法治的層次」為題的課文及「對法治四個層次論的不同觀點」資料延伸，新版全刪掉。

仍有公民抗命 增破壞社會和諧字句

刪走的課文，內容提及「有香港法律學者」提出法治可分為4個層次：「有法可依」、「有法必依」、「以法限權」和「以法達義」，並深入解釋各層次。同頁刪去的資料延伸部分，原先收錄了不同觀點，包括假若人人皆「違法達義」，不遵守法律，法治便會蕩然無存。課本當中仍有保留公民抗命課文內容，包括列出了不同意者觀點，但修訂的版本新增一句「嚴重破壞社會和諧」。

香港通識教育教師聯會稱，部分通識書的改動似乎不必要，個別議題或內容亦以不明的原因刪去，或出現內容奇怪的討論資料，例如有課本把一幅傳媒受威脅的漫畫，改為「基本法的出現可讓傳媒放心報道」，與該部分的上下文並不配合。教育局稱，完成「專業諮詢」的通識書質素有提升，適合學生學習，建議學校選用。