4通識書送教局後 刪內地示威篇幅 部分削烏坎村維權茂名抗議 教師：課程沒改刪減不必要

明報記者

高中通識教育有六大單元，其中「現代中國」涵蓋中國改革開放、中華文化與現代生活等課題，會觸及改革開放政策對人民生活影響，以及不同群體和組織的回應。新修訂課本就內地示威事件描述着墨減少，明報教育出版有限公司原版有4頁議題探究，講述2011年烏坎村因地方政府非法收地，爆發多次大型反貪腐示威，及後自行選出村代表管理村子。課本要求學生就「為何會爆發大規模示威抗爭活動」及「村民如何有效地透過非制度化的抗爭方式取得成果」等，探究村委會選舉與民主發展的關係，修訂後4頁內容悉數刪除。

部分刪示威例子圖片

其他出版社亦有刪減有關內地示威及「群體性事件」的描述及例子的圖片（見圖）。香港教育圖書公司新版書描述「人民集會和遊行示威」的權利時，刪去了一張2014年茂名市大批民眾在街上聚集，抗議興建（PX）化工廠項目的圖片；齡記出版有限公司於「民間力量的興起」一節，亦刪去了綠色和平到惠普（中國）總部大樓前示威的圖片及其說明文字。

有出版社刪文革歷程影響

另外，現代教育研究社有限公司（下稱現代）的課本，原版書有2頁描述文化大革命的歷程及影響，修訂後均被刪去。其餘出版社則仍有於開首的章節保留文革的內容，惟篇幅較現代原版書少。

根據教育局建議學校採用的通識教育科課程及評估指引，現代中國單元的緒論中有提及1966至76年的文化大革命，提到國家和人民經歷了嚴重的破壞和損失，而文化大革命結束後，國家要重建社會和經濟。

教師：學生應知改革開放「有起有伏」

資深通識科教師陳志華認為，刪減內地示威例子內容屬不必要，「課程沒有改，亦看不到觸犯法律條文」，稱國家改革開放多年，一定會遇上挑戰，「有起有伏是正常」，應以平常心於課堂討論，如只表現改革開放順利一面，或會影響學生認知。至於文化大革命部分，他說文革不在課程考核範圍內，不會花太多課時解說，惟應保留有關內容以交代改革開放的背景，讓學生更了解改革開放由來。