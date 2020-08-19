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10月14日交施政報告 林鄭12場視像會議諮詢

【明報專訊】新一份《施政報告》諮詢昨展開，特首林鄭月娥昨在行會會議前表示，施政報告會在10月14日向立法會提交，翌日她會出席立法會答問大會。她稱由於疫情仍然嚴峻和社交距離限制，以及所有司局長都要全心做抗疫工作，故施政報告諮詢將採視像會議形式，由下周開始共有12場主題式視像會議諮詢會，會陸續向持份者發出邀請。

政府昨發新聞稿表示，市民即日起可在施政報告網站、施政報告公眾諮詢的facebook專頁或Instagram留言，亦可透過電郵、電話或傳真提交意見。

各政黨以往都有約見特首就施政報告提交建議。民建聯主席李慧琼表示，希望推動政府和社會變革，現時需處理好疫情和重啟經濟，但變革不能停步。工聯會黃國健稱，該黨未具體討論施政報告建議，但大方向應是如何重啟經濟，讓打工仔有工開，另要社會早日回復動力。公民黨黨魁楊岳橋表示，該黨未開會討論。民主黨林卓廷亦稱未研究。

張炳良籲慎防國安法武器化

林鄭驚訝：用以「儆惡懲奸」

另外，林鄭月娥昨不點名表示留意到有人「叫政府慎防將國安法『武器化』」，她對此表示「很驚訝」。她強調，《港區國安法》某程度上是法治的武器，用以「儆惡懲奸」。她稱過去一年金融體系「被武器化」，用來作制裁；一些社交媒體「被武器化」，用來「起底」，這正正是要透過「相當有正氣」的國家安全法來保障市民安全。

教育大學公共行政學研究講座教授張炳良前日出席新書座談時表示，大部分國家都有維護國家安全法律，最大問題是應用時會否被「武器化」，即政權把一般公安或公眾秩序問題，動輒提升至國家安全層次。

相關字詞﹕黃國健 李慧琼 施政報告 林鄭月娥

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