視民意授權4年 慢必：杯葛議會應有之義

林鄭籲議員續履行職責

特首林鄭月娥昨回應民主派議員延任問題，稱不能代議員回答，但強調行政和立法機關應互相配合，「既然人大常委會做了這決定，讓現屆立法會的所有議員都可繼續履行職責，他們便回來履行職責吧」。

陳志全昨見記者表示，2016年勝選，民意只授權他任職議員4年，故集體杯葛未來一年議會是「應有之義」，稱人大常委會的決定不代表港人民意。他支持舉辦具約束力的民調決定去留，但說民主派暫沒很多人積極回應。

倡民調定去留

慢必：民主派未積極回應

至於會否繼續參選立法會，陳稱香港人有選舉權與被選舉權，參選與否取決於市民支持等因素，他對未來一年工作暫無具體計劃。

陳志全發言時一度哽咽，並忠告選擇留任的議員日後盡力在議會抗爭，又稱過去民主派「不夠努力」，投票率及出席率或不如建制派，但說「多講就變批評別人」。

自言「邁向攬炒派」

朱凱廸倡初選出線者設工作組

陳志全、朱凱廸昨亦與傳媒茶敘，朱稱壹傳媒創辦人黎智英及前香港眾志成員周庭接連被捕，而中央對議員延任採寬鬆態度，令他更警惕並觸發杯葛議會決定。

至於杯葛議會後，朱凱廸提出於初選出線者組織工作小組，在議會外帶領未來一年的民主運動。朱稱並非要分化民主派，但民主陣營不限於22名現任議員，「從去年開始的政治路線，與議會的寸土必爭（想法）有很大分野」；又稱嚴峻的局面對攬炒派更有利，自言是「邁向攬炒派的議會派」。

朱凱廸提出民主派應在下月初舉辦具約束力的「公投」或民調，「即便結果與我的（意願）相反，我都會服從」，稱公眾仍希望民主派「齊上齊落」。陳志全補充，仍希望看見集體杯葛議會，盼以兩周宣傳期扭轉民意，認為目前仍然有變數。

香港研究協會本月12至16日隨機抽樣電話訪問1310名市民，結果顯示，38%受訪者不支持民主派議員「總辭」，支持的比率則有32%，其餘包括不知道、無意見等。