為示威者「報仇」 玩具槍指警車 自閉運輸工認3罪候判

搜出手術刀 警誡下稱擬「捅警察」

認罪的被告梁逸志（38歲） ，曾在警誡下稱因精神病而需定期到青山醫院覆診；辯方透露他患有自閉症。辯方求情時強調，被告並非用玩具手槍指向警員，只是指向警車，因他當時想起警察與市民在示威情况，才一時憤怒犯案。

根據控方案情，2019年9月4日近晚上7時，一輛警車沿東區走廊前往北角途中，被告駕駛的輕型貨車突然從後切線超前，警車隨即追截。被告駛至北角新都城大廈外交通燈時，一度下車向警車舉玩具手槍，隨後繼續駕駛至建華街時，其車剷上行人路，被告再次下車將槍指向警車，終被車上警員制服拘捕。

警員檢查發現玩具手槍裝有已入BB彈的彈匣，又在被告身上搜出兩把手術刀及另一個已上彈彈匣。警誡下，被告表示「啲警察咁樣打啲示威者，我幫佢哋報仇」，並稱「我計劃攞呢兩把刀捅警察」；被告另在錄影會面稱，因警方無理拘捕及使用不合理武力等，打算用手術刀殺害一名休班警。

【案件編號：DCCC105/20】

（反修例風暴）