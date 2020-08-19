圍警總工人控襲警 便衣警：中拳痱滋爆 痛足一星期

被告岑曉麟（25歲）否認暴動及襲擊致造成身體傷害罪，但承認一項不依期歸押罪。

稱未到醫院驗傷因「政治環境」

隸屬灣仔分區公眾活動管理組的受襲警員張金福供稱，案發當晚被急召回警總，身穿便服、沒戴委任證的他到達警總正門時，見到大量示威者，因無法入內故到其他出口查看，其間有示威者問他：「阿sir你返工呀？入唔到去喎。」張沒理會，其後群情洶湧，他的背部及大腿被打，另有一名高大示威者拳打他右嘴角一下，張表示口中痱滋被拳打後「爆咗」，「原本傷口冇咁大，之後嚴重咗」。但他表示因傷勢輕微，沒到醫院驗傷，又稱「當時嘅政治環境，警員去醫院唔理想」。

張續稱，為逃避追打，他走上警總平台，隨手拿起「雪糕筒」及水刮防衛，其間立法會議員楊岳橋及譚文豪上前，問他「你係咪警察？點解喺度出現？」張表示自己是警察，正聯絡同僚，其後有警員開閘讓他進入警總。

辯方引報道指煽動衝擊

警：沒留意

辯方盤問時問張金福，是否對當日示威者感覺負面，他回答說「我政治中立」，「淨係知佢哋犯法」。辯方又表示，有報道標題指控張「煽動示威者衝擊」，問張是否知道。張表示錄口供時曾查看該些媒體截圖，但當時只留意圖片，沒留意標題。聆訊今續。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）