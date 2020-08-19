私人檢控開槍警 律政司撤銷傳票 許智峯擬提覆核 江樂士：高院亦無權強迫檢控

要求豁免涉事警出庭

許智峯於今年6月獲法庭批出傳票，交通警就3項刑事罪行原定須於8月31日出庭答辯。

律政司在信中透露，律政司長根據《裁判官條例》第14條，決定介入私人檢控，並向法庭申請在涉事警原定出庭就控罪答辯之前，於本月20至28日先開庭處理撤銷檢控傳票，另要求法庭豁免涉事警出庭應訊。

轟無交代理據 許：過往會公開

私人檢控發起人許智峯表示，對律政司介入感「極之憤怒」，稱私人檢控是普通法下市民享有的法律權利，律政司沒提供任何理由和法理依據，便作出撤控決定，形容做法「黑箱作業，官官相衛」。許又表示，律政司過往亦會公開交代介入私人檢控的理由，促律政司盡快交代，並透露考慮短期內提出司法覆核。

江樂士：涉事警可告許「惡意檢控」

前刑事檢控專員、資深大律師江樂士表示，根據《基本法》63條，律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉；而據《裁判官條例》，律政司長在任何程序下均可介入私人檢控，同時亦可在分析案件證供後，接手或終止檢控。他指出，一旦律政司決定終止私人檢控，即使案件呈上法庭，裁判官仍無權強迫控方（律政司）繼續檢控，而控方一般出於「禮貌」，會向法庭解釋決定理由。

江樂士又稱，連高院法官也無法下令律政司繼續檢控，許智峯提司法覆核屬多餘；就算他覆核得直，法官亦只可着控方重新考慮決定，相信屆時律政司亦會終止聆訊。他個人認為，現行司法制度不容忍有人「濫用程序」；又稱案件終結後，涉事警可控告許智峯「惡意檢控」。

大狀：律政司或鋪路接手檢控

大律師蘇俊文則認為，律政司申請撤銷檢控傳票，不等於終止聆訊，亦可視為「程序所需」，為接替繼續檢控鋪路。他猜測，律政司介入案件後，將繼續控告交通警，「如果控方介入後唔告，會畀人質疑包庇交通警」；又稱控方若認為許智峯一方證據不足，其實毋須介入案件，因法庭最終亦會依證供判交通警無罪。

明報記者

（反修例風暴）

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