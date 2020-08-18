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【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金

【明報專訊】黃店「膳心小館」近日被指拖欠員工代通知金，關注勞工權益嘅組織「勞工組」周日喺facebook話，膳心小館早前炒人，但對方其實係主動辭職，出糧時無出埋炒人嘅7日代通知金。事件引起網上熱論，膳心小館先否認說法，至勞工組公開事主同餐廳經理嘅錄音對話後，餐廳最終認錯道歉，「是我們小店管理不善」，話會補發出代通知金。事主透過勞工組話，希望大家放下「黃店永遠是對的」嘅心態，指「良知」唔係口號，而係對內部員工都應該有嘅一種實踐。

事主：盼大家放下「黃店必對」心態

喺膳心小館道歉前，南區區議員袁嘉蔚前日喺fb發文，決定暫停代購該店月餅，話「撐黃色經濟圈，都要撐埋圈內嘅員工」。「勞工組」話餐廳負責人拒絕溝通，所以公開錄音，指唔係要分化黃圈，而係要支持一個令黃店同黃手足都同樣受到公平對待嘅真正經濟圈。勞工組話揭露黃店剝削員工有好多掙扎，但正正係愛之深責之切，對「黃圈」唔好嘅風氣唔可以視而不見。

膳心小館噚日凌晨喺fb認錯，指勞工組聲帶確認係有關經理嘅聲音，向事主同大家道歉，話令支持者失望，承諾會補發代通知金，並感激勞工組讓佢哋知道真相。

膳心小館可以話係「知名黃店」，亦有向長者派飯等，公民黨主席梁家傑、議員譚文豪等曾去做「臨時店長」。

相關字詞﹕代通知金 勞工組 黃店 膳心小館

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