【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金

事主：盼大家放下「黃店必對」心態

喺膳心小館道歉前，南區區議員袁嘉蔚前日喺fb發文，決定暫停代購該店月餅，話「撐黃色經濟圈，都要撐埋圈內嘅員工」。「勞工組」話餐廳負責人拒絕溝通，所以公開錄音，指唔係要分化黃圈，而係要支持一個令黃店同黃手足都同樣受到公平對待嘅真正經濟圈。勞工組話揭露黃店剝削員工有好多掙扎，但正正係愛之深責之切，對「黃圈」唔好嘅風氣唔可以視而不見。

膳心小館噚日凌晨喺fb認錯，指勞工組聲帶確認係有關經理嘅聲音，向事主同大家道歉，話令支持者失望，承諾會補發代通知金，並感激勞工組讓佢哋知道真相。

膳心小館可以話係「知名黃店」，亦有向長者派飯等，公民黨主席梁家傑、議員譚文豪等曾去做「臨時店長」。