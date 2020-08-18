指沙田區會撥款不公 葛珮帆報廉署

【明報專訊】民主派主導本屆沙田區議會，轄下的文化、體育及社區發展委員會（下稱委員會）在6月審批撥款申請時，有44項活動因「成員認為團體與政治組織有聯繫」而不獲批資助，涉及超過30個團體。民建聯立法會議員葛珮帆認為，區議員以個人喜好打壓其他團體，她昨向廉政公署舉報，要求署方調查行為是否涉及公職人員行為失當罪。沙田區議員、獨立民主派李志宏回應稱，建制派把持區議會時同樣有民主派活動不獲撥款，稱委員會沿用以往撥款規例，所作決定由人民授權。
44活動因團體政治聯繫不批
有機構董事為民主黨人獲批
沙田民政事務處回覆稱，工作小組在處理撥款上有不一致之嫌，當局曾建議重新審視申請。就沙田區議會撥款不公的投訴，處方會跟進調查是否有違反社區參與項目撥款守則。
葛珮帆昨召開記者會，認為沙田區議會處理撥款不公，稱本屆區議員「僭建」新規則，標準模糊不清，導致「批出600多萬公帑給自己人」。
沙田議會監察代表何偉俊稱，翻查資料發現「沙田文藝協會有限公司」等兩機構的董事為沙田區議會主席、民主黨程張迎，而機構分別獲批逾200萬元（見表）。他稱上述機構明顯有政黨背景及政治聯繫，但卻獲批撥款，質疑審批不公。他稱，耀安邨業主立案法團舉辦的籃球賽被以同樣理由拒批，質問「籃球比賽點樣同政治組織有關？」
程張迎回應稱，他出任董事的兩所機構一直政治中立，且舉辦的活動深受社區歡迎。他在委員會上已申報利益，沒有參與有關表決，他尊重其他成員的決定。
區議員廖栢康於本年6月16日的委員會特別會議上表示，曾承諾市民當選後會停止撥款給「與建制有密切聯繫的組織」，指他們的活動實際上是政治宣傳。他昨在facebook回應稱，廣林苑業主立案法團申請撥款的兩個節日晚會，當中茶點及飲品等費用分別佔整體預算約七成，質疑對方為何不減少「飲飲食食」的款項申請，批評對區議會的指控無理。
在有關社區發展的撥款中，李志宏申報為「青靜動力」及「港語學」成員，兩組織所涉共4項活動獲批撥款。對於葛珮帆的指控，他質問「關他們什麼事？」，又稱「今屆區議會豈容外人指指點點？」
香港民研副行政總裁鍾劍華認為，區議會資源過往向建制派傾斜，「過去十幾年都分餅仔給自己人」，但他稱「鐘擺由一個極端到另一個極端都不好」，冀民主派區議員不會重複建制派的做法。