港聞

港聞二

指沙田區會撥款不公 葛珮帆報廉署

【明報專訊】民主派主導本屆沙田區議會，轄下的文化、體育及社區發展委員會（下稱委員會）在6月審批撥款申請時，有44項活動因「成員認為團體與政治組織有聯繫」而不獲批資助，涉及超過30個團體。民建聯立法會議員葛珮帆認為，區議員以個人喜好打壓其他團體，她昨向廉政公署舉報，要求署方調查行為是否涉及公職人員行為失當罪。沙田區議員、獨立民主派李志宏回應稱，建制派把持區議會時同樣有民主派活動不獲撥款，稱委員會沿用以往撥款規例，所作決定由人民授權。

44活動因團體政治聯繫不批

有機構董事為民主黨人獲批

沙田民政事務處回覆稱，工作小組在處理撥款上有不一致之嫌，當局曾建議重新審視申請。就沙田區議會撥款不公的投訴，處方會跟進調查是否有違反社區參與項目撥款守則。

葛珮帆昨召開記者會，認為沙田區議會處理撥款不公，稱本屆區議員「僭建」新規則，標準模糊不清，導致「批出600多萬公帑給自己人」。

沙田議會監察代表何偉俊稱，翻查資料發現「沙田文藝協會有限公司」等兩機構的董事為沙田區議會主席、民主黨程張迎，而機構分別獲批逾200萬元（見表）。他稱上述機構明顯有政黨背景及政治聯繫，但卻獲批撥款，質疑審批不公。他稱，耀安邨業主立案法團舉辦的籃球賽被以同樣理由拒批，質問「籃球比賽點樣同政治組織有關？」

程張迎回應稱，他出任董事的兩所機構一直政治中立，且舉辦的活動深受社區歡迎。他在委員會上已申報利益，沒有參與有關表決，他尊重其他成員的決定。

區議員廖栢康於本年6月16日的委員會特別會議上表示，曾承諾市民當選後會停止撥款給「與建制有密切聯繫的組織」，指他們的活動實際上是政治宣傳。他昨在facebook回應稱，廣林苑業主立案法團申請撥款的兩個節日晚會，當中茶點及飲品等費用分別佔整體預算約七成，質疑對方為何不減少「飲飲食食」的款項申請，批評對區議會的指控無理。

在有關社區發展的撥款中，李志宏申報為「青靜動力」及「港語學」成員，兩組織所涉共4項活動獲批撥款。對於葛珮帆的指控，他質問「關他們什麼事？」，又稱「今屆區議會豈容外人指指點點？」

香港民研副行政總裁鍾劍華認為，區議會資源過往向建制派傾斜，「過去十幾年都分餅仔給自己人」，但他稱「鐘擺由一個極端到另一個極端都不好」，冀民主派區議員不會重複建制派的做法。

上 / 下一篇新聞

4月康復男子 歐遊返港再陽性 專家料抗體減後二度感染 提醒出院者持續戴口罩
4月康復男子 歐遊返港再陽性 專家料抗體減後二度感染 提醒出院者持續戴口罩
貨櫃碼頭再兩確診 增休息室冀減風險
貨櫃碼頭再兩確診 增休息室冀減風險
等候檢測結果中心遷荃灣帝盛酒店
等候檢測結果中心遷荃灣帝盛酒店
廣華增一人疑院內感染 七旬翁驗3次始陽性
廣華增一人疑院內感染 七旬翁驗3次始陽性
全民檢測改專人採樣 邀醫護生協助
全民檢測改專人採樣 邀醫護生協助
晚市禁堂食再延7日 業界失望 政府研改善食肆通風
晚市禁堂食再延7日 業界失望 政府研改善食肆通風
港人出行「U形反彈」 梁卓偉料病毒繁殖率回升
港人出行「U形反彈」 梁卓偉料病毒繁殖率回升
港大研新治療方案 可抑新冠病毒複製
港大研新治療方案 可抑新冠病毒複製
車房爆炸誤殺3人 技工囚8年 官：屢偷偷釋放石油氣 拉閘掩飾終釀禍
車房爆炸誤殺3人 技工囚8年 官：屢偷偷釋放石油氣 拉閘掩飾終釀禍
七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」
七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」
家事爭執 子軍刀弒父墮樓亡
家事爭執 子軍刀弒父墮樓亡
妻劏房觸電亡 新婚丈夫誓追究
妻劏房觸電亡 新婚丈夫誓追究
華大基因試劑遭控侵權 港子公司：無關新冠檢測
華大基因試劑遭控侵權 港子公司：無關新冠檢測
調查：倘無新支援 163幼園恐倒閉
調查：倘無新支援 163幼園恐倒閉
消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能
消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能
薯片蝦條九成樣本含可能致癌物
薯片蝦條九成樣本含可能致癌物
公務員局發信：非法集會被控 新公僕即終止試用
公務員局發信：非法集會被控 新公僕即終止試用
考局秘書長蘇國生不續約 教協：令人猜想關政治壓力
考局秘書長蘇國生不續約 教協：令人猜想關政治壓力
林鄭：美制裁帶來不便但意義不大
林鄭：美制裁帶來不便但意義不大
被指出走英國 張崑陽未交代去向
被指出走英國 張崑陽未交代去向
火人案 罵人夫婦脫擾亂秩序罪 信無意令事主受傷 官：不欲裁決挑起政治爭端
火人案 罵人夫婦脫擾亂秩序罪 信無意令事主受傷 官：不欲裁決挑起政治爭端
暴動案控方申擴範圍增彈性 官：唔要彈性 要準確性
暴動案控方申擴範圍增彈性 官：唔要彈性 要準確性
警稱被告背囊檢行山杖 不符影片
警稱被告背囊檢行山杖 不符影片
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金
【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金
【Emily】英籍大sir：香港警隊仍是「亞洲最佳」
【Emily】英籍大sir：香港警隊仍是「亞洲最佳」
【Emily】轉貼陳梓維工作相 李梓敬話「厚實咗」
【Emily】轉貼陳梓維工作相 李梓敬話「厚實咗」
【Emily】美芬「留學每周一浴經歷」勉年輕人
【Emily】美芬「留學每周一浴經歷」勉年輕人
【Emily】熱帶氣旋KO「山竹」之名
【Emily】熱帶氣旋KO「山竹」之名
【Emily】收唔到延期通知信 快必上庭撲空
【Emily】收唔到延期通知信 快必上庭撲空