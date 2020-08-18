指沙田區會撥款不公 葛珮帆報廉署

44活動因團體政治聯繫不批

有機構董事為民主黨人獲批

沙田民政事務處回覆稱，工作小組在處理撥款上有不一致之嫌，當局曾建議重新審視申請。就沙田區議會撥款不公的投訴，處方會跟進調查是否有違反社區參與項目撥款守則。

葛珮帆昨召開記者會，認為沙田區議會處理撥款不公，稱本屆區議員「僭建」新規則，標準模糊不清，導致「批出600多萬公帑給自己人」。

沙田議會監察代表何偉俊稱，翻查資料發現「沙田文藝協會有限公司」等兩機構的董事為沙田區議會主席、民主黨程張迎，而機構分別獲批逾200萬元（見表）。他稱上述機構明顯有政黨背景及政治聯繫，但卻獲批撥款，質疑審批不公。他稱，耀安邨業主立案法團舉辦的籃球賽被以同樣理由拒批，質問「籃球比賽點樣同政治組織有關？」

程張迎回應稱，他出任董事的兩所機構一直政治中立，且舉辦的活動深受社區歡迎。他在委員會上已申報利益，沒有參與有關表決，他尊重其他成員的決定。

區議員廖栢康於本年6月16日的委員會特別會議上表示，曾承諾市民當選後會停止撥款給「與建制有密切聯繫的組織」，指他們的活動實際上是政治宣傳。他昨在facebook回應稱，廣林苑業主立案法團申請撥款的兩個節日晚會，當中茶點及飲品等費用分別佔整體預算約七成，質疑對方為何不減少「飲飲食食」的款項申請，批評對區議會的指控無理。

在有關社區發展的撥款中，李志宏申報為「青靜動力」及「港語學」成員，兩組織所涉共4項活動獲批撥款。對於葛珮帆的指控，他質問「關他們什麼事？」，又稱「今屆區議會豈容外人指指點點？」

香港民研副行政總裁鍾劍華認為，區議會資源過往向建制派傾斜，「過去十幾年都分餅仔給自己人」，但他稱「鐘擺由一個極端到另一個極端都不好」，冀民主派區議員不會重複建制派的做法。