警稱被告背囊檢行山杖 不符影片

被告黃家熙（19歲）、冼凱升（18歲）和李凱彤（19歲）被控去年10月1日，在屯門V City商場附近參與非法集結。黃另被控管有攻擊性武器，即一支行山杖；李則另被控管有非法用途的工具，即一把鎅刀。

負責拘捕首被告的警員謝泳賢供稱，當日有200至300名黑衣人聚集，警方其後採取拘捕行動，其間他看到首被告，遂追前制服對方。他形容被告曾反抗，故用警棍擊打對方的腳兩次。他又看到被告身旁有膠水喉通和透明眼罩，相信與被告有關，故檢取為證物。謝稱之後將被告帶上行人路，搜身時發現其背囊有一支行山杖。

影片見搜身前有警持行山杖

辯方在盤問下指出，呈堂影片顯示，被告被帶到行人路、未被搜身前，有警員已手持行山杖。謝回應稱，制服被告時已看到其背囊「插住」行山杖，惟因情况混亂，不清楚其他警員有否接觸該物品。謝同意他首次提出有關說法，但否認屬自己揑造出來的藉口。聆訊今續。

【案件編號：TMCC2327/19】

（反修例風暴）