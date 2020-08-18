暴動案控方申擴範圍增彈性 官：唔要彈性 要準確性

地盤工涉警總外追打上班警

被告岑曉麟（25歲）被控各一項暴動、襲擊致造成身體傷害及不依期歸押罪名，他否認前兩項控罪，但承認一項不依期歸押罪，以及表明願意承認暴動罪的非法集結交替控罪。

另控方原打算修訂控罪，將案發範圍由灣仔警察總部一帶，擴至整條軍器廠街及附近一段夏愨道，稱可令控罪更有「彈性」。法官郭啟安隨即駁斥「我唔要彈性，我要準確性呀」，並指被告無法得知其他地方的情况，「佢又無X光眼，點知後面發生咩事」。控方終放棄修訂，並拒絕接受被告承認只在警總外非法集結。

控方開案陳辭稱，當晚11時許，身穿便服、無戴委任證的警員張金福被臨時徵召返回警總，惟當時警總所有入口均被示威者封閉，他在尋找入口期間疑被示威者發現其警員身分，遂將他包圍、辱罵及掟雜物。其後10至20名示威者在警總正門，向張拳打腳踢，位於正門外、正搬動鐵馬的被告此時加入追打，其間拳打張右臉及背各一下，並腳踢張一下。當時張口腔潰瘍因被拳打而破裂，令他嚴重疼痛。調查警員隨後翻看閉路電視及公開影片，熟悉被告的衣著打扮及步行方式，於7月7日另一場遊行中認出被告，並於翌日拘捕他。案件今續。

【案件編號：DCCC825/19】

（反修例風暴）