火人案 罵人夫婦脫擾亂秩序罪 信無意令事主受傷 官：不欲裁決挑起政治爭端

事主斥不公 議員籲律政司上訴

早前出庭作供、在匿名令保護下化名X的事主透過民建聯立法會議員葛珮帆表示，得悉裁決後感到不開心和不公道，亦不明白是次判決的理據何在。葛珮帆認為判決並沒彰顯公義，希望律政司考慮上訴。

裁判官林希維昨宣讀裁決前表示，法庭只會以法律觀點出發，不希望因為本案挑起政治爭端，「我不希望兩人定罪，就有人話『講吓粗口啫，都有罪』，或者兩人脫罪，就話『有人被點火都無事』」。

被告鄺耀文（39歲）及陳海雲（33歲）同報稱文員，為夫婦關係。林官綜合證供稱，現場片段顯示女被告曾向事主X喊「返大灣區啦」，男被告則說「你走啦中國人，×你老母」，X隨後被點火焚身。

點火者是否因被告言行出手 官：極大保留

林官首先裁定兩名被告的行為符合喧嘩定義，但本案爭議在於被告是否有意圖激使他人破壞社會安寧，兩人對X的言語的確「極不友善」，但其意圖在於藉群眾壓力令X面目無光地敗走，兩人從沒明示或暗示以武力解決政見分歧。林官強調，即使X最終被點火，法庭不能單憑後果斷定被告的行為導致社會安寧受破壞，否則會本末倒置。

林官表示，X在案發天橋與旁人拉扯指罵時，現場有人幫X抹走血漬，反應較克制，即使有人叫X跳橋，也是「動口不動手」，控方無法證明被告的言語導致X受傷害。至於點火事件，林官稱所有控方證人均認為此屬意料之外，當時點火的黑衣人是在被告語畢後出現，但他是否因為被告的言行而點火，法庭存有極大保留。

官指事主言語亦粗鄙 不信受驚

林官強調，雖然X供稱被人包圍時感驚慌及害怕受襲，但他在盤問下承認因自己「唔忿氣」才留在現場，他亦一度離開，及後折返繼續互罵。林官形容，片段顯示X與政見不同者爭執時，表情流露不忿，其言語粗鄙的程度與他人「不相伯仲，甚至有過之而無不及」；故此，法庭拒絕接納X因為兩名被告言語而受驚的說法，裁定兩人罪名不成立。辯方在裁決後申請訟費，惟林官以被告自招嫌疑為由駁回申請。

【案件編號：ESCC2586/19】

明報記者

（反修例風暴）