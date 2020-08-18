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被指出走英國 張崑陽未交代去向

【明報專訊】《文匯報》昨報道，前「民間外交網絡」發言人張崑陽疑「潛逃英國」，更稱他抵英後將投靠立法會前議員羅冠聰，並與同遭政府通緝的英國駐港總領事館前職員鄭文傑籌組「影子議會」。羅冠聰及鄭文傑均向本報否認事件，稱不知悉張崑陽的去向。張崑陽昨晚在facebook評論民主派議員應否留守議會一事，但未有交代個人去向。

據本報得悉，張崑陽周四晚告知相熟友人自己將會被捕，着友人清除與他的通訊紀錄，但沒交代去向。張崑陽曾於上周五（14日）稱遭多名身分不明者跟蹤，有政圈中人估計他或因此離開。

張崑陽因今年六四到維園集會，被控「明知而參與未經批准集結」罪，原定9月15日上庭。他去年曾聯同「我要攬炒」團隊舉行「英美港盟，主權在民」集會。

鄭文傑向本報稱，被通緝後未有與張崑陽聯絡，未能確認對方是否離港。他稱「影子議會」概念目前「十畫未有一撇」，各方尚未詳細討論，形容《文匯報》報道「有少少捕風捉影」；但說若張崑陽抵英，彼此在政治理念、追求民主自由上有合作空間，都很歡迎。

羅冠聰表示，離港後再無與張崑陽聯絡，冀避免北京利用其國際連結工作扣港人帽子、令他們更易受國安法檢控。他說目前在英國都是以個人身分行事，與其他港人組織未有聯繫，暫亦無計劃加入「流亡議會」等組織。

相關字詞﹕羅冠聰 鄭文傑 影子議會 文匯報 英國 張崑陽

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