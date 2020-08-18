林鄭：美制裁帶來不便但意義不大

林鄭月娥稱，美國試圖用這種方式維護自己利益，「香港早已成為他們目標，香港社會非常開放，但有一部分人非常激進地反對政府和內地」，這樣的行為應受香港人譴責，又稱美制裁本港與中央政府官員的理由「純屬無稽之談」，她與其他主要官員「絕不會被嚇倒」。

美要求港產品標中國製

梁兆基稱須向世貿投訴

另外，美國要求由香港生產並出口到當地的產品，下月底開始要標示為「中國製造」，香港總商會總裁梁兆基稱，去年香港出口美國貨值只有約36億港元，對整體經濟影響不大，但對個別行業如珠寶業會有較大影響，批評美國做法是「無理的政治動作」，違反國際貿易慣例，本港必須向世貿組織投訴。他說即使出口貨品貼上「中國製造」標籤，但向美國申請來源證或報海關時，產地來源仍是香港，美國要求只會令港商申請出口文件時產生混亂，商家亦需時更換標籤。

梁兆基昨接受電台訪問時估計，本港下半年經濟難有起色，全年經濟增長料收縮8%，盼有疫苗控制疫情，令明年經濟回復正常增長。

對於美國商會最新調查顯示，港區國安法通過後，逾五成受訪會員會考慮撤出香港，梁兆基稱暫未聽見總商會很多會員撤離香港，又說總商會旗下不少企業「放眼中國」，主要業務來自中國。