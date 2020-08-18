港聞

港聞二

林鄭：美制裁帶來不便但意義不大

【明報專訊】特首林鄭月娥昨接受央視旗下環球電視網（CGTN）訪問，回應被美國政府制裁時表示，制裁對她帶來不便，例如使用信用卡或會受限制，但認為意義不大，「在這個特殊的歷史時期，感到非常光榮，受到中央政府信任實施法律（港區《國安法》），維護主權」，又稱「愈多反對中國的人批評我們，就說明這部法律（港區國安法）愈有效」。

林鄭月娥稱，美國試圖用這種方式維護自己利益，「香港早已成為他們目標，香港社會非常開放，但有一部分人非常激進地反對政府和內地」，這樣的行為應受香港人譴責，又稱美制裁本港與中央政府官員的理由「純屬無稽之談」，她與其他主要官員「絕不會被嚇倒」。

美要求港產品標中國製

梁兆基稱須向世貿投訴

另外，美國要求由香港生產並出口到當地的產品，下月底開始要標示為「中國製造」，香港總商會總裁梁兆基稱，去年香港出口美國貨值只有約36億港元，對整體經濟影響不大，但對個別行業如珠寶業會有較大影響，批評美國做法是「無理的政治動作」，違反國際貿易慣例，本港必須向世貿組織投訴。他說即使出口貨品貼上「中國製造」標籤，但向美國申請來源證或報海關時，產地來源仍是香港，美國要求只會令港商申請出口文件時產生混亂，商家亦需時更換標籤。

梁兆基昨接受電台訪問時估計，本港下半年經濟難有起色，全年經濟增長料收縮8%，盼有疫苗控制疫情，令明年經濟回復正常增長。

對於美國商會最新調查顯示，港區國安法通過後，逾五成受訪會員會考慮撤出香港，梁兆基稱暫未聽見總商會很多會員撤離香港，又說總商會旗下不少企業「放眼中國」，主要業務來自中國。

相關字詞﹕梁兆基 香港製造 中國製造 美國制裁 港區國安法

上 / 下一篇新聞

4月康復男子 歐遊返港再陽性 專家料抗體減後二度感染 提醒出院者持續戴口罩
4月康復男子 歐遊返港再陽性 專家料抗體減後二度感染 提醒出院者持續戴口罩
貨櫃碼頭再兩確診 增休息室冀減風險
貨櫃碼頭再兩確診 增休息室冀減風險
等候檢測結果中心遷荃灣帝盛酒店
等候檢測結果中心遷荃灣帝盛酒店
廣華增一人疑院內感染 七旬翁驗3次始陽性
廣華增一人疑院內感染 七旬翁驗3次始陽性
全民檢測改專人採樣 邀醫護生協助
全民檢測改專人採樣 邀醫護生協助
晚市禁堂食再延7日 業界失望 政府研改善食肆通風
晚市禁堂食再延7日 業界失望 政府研改善食肆通風
港人出行「U形反彈」 梁卓偉料病毒繁殖率回升
港人出行「U形反彈」 梁卓偉料病毒繁殖率回升
港大研新治療方案 可抑新冠病毒複製
港大研新治療方案 可抑新冠病毒複製
車房爆炸誤殺3人 技工囚8年 官：屢偷偷釋放石油氣 拉閘掩飾終釀禍
車房爆炸誤殺3人 技工囚8年 官：屢偷偷釋放石油氣 拉閘掩飾終釀禍
七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」
七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」
家事爭執 子軍刀弒父墮樓亡
家事爭執 子軍刀弒父墮樓亡
妻劏房觸電亡 新婚丈夫誓追究
妻劏房觸電亡 新婚丈夫誓追究
華大基因試劑遭控侵權 港子公司：無關新冠檢測
華大基因試劑遭控侵權 港子公司：無關新冠檢測
調查：倘無新支援 163幼園恐倒閉
調查：倘無新支援 163幼園恐倒閉
消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能
消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能
薯片蝦條九成樣本含可能致癌物
薯片蝦條九成樣本含可能致癌物
公務員局發信：非法集會被控 新公僕即終止試用
公務員局發信：非法集會被控 新公僕即終止試用
考局秘書長蘇國生不續約 教協：令人猜想關政治壓力
考局秘書長蘇國生不續約 教協：令人猜想關政治壓力
被指出走英國 張崑陽未交代去向
被指出走英國 張崑陽未交代去向
火人案 罵人夫婦脫擾亂秩序罪 信無意令事主受傷 官：不欲裁決挑起政治爭端
火人案 罵人夫婦脫擾亂秩序罪 信無意令事主受傷 官：不欲裁決挑起政治爭端
暴動案控方申擴範圍增彈性 官：唔要彈性 要準確性
暴動案控方申擴範圍增彈性 官：唔要彈性 要準確性
警稱被告背囊檢行山杖 不符影片
警稱被告背囊檢行山杖 不符影片
指沙田區會撥款不公 葛珮帆報廉署
指沙田區會撥款不公 葛珮帆報廉署
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金
【Emily】炒人誤當辭職 黃店道歉 錄音曝光認錯 補回代通知金
【Emily】英籍大sir：香港警隊仍是「亞洲最佳」
【Emily】英籍大sir：香港警隊仍是「亞洲最佳」
【Emily】轉貼陳梓維工作相 李梓敬話「厚實咗」
【Emily】轉貼陳梓維工作相 李梓敬話「厚實咗」
【Emily】美芬「留學每周一浴經歷」勉年輕人
【Emily】美芬「留學每周一浴經歷」勉年輕人
【Emily】熱帶氣旋KO「山竹」之名
【Emily】熱帶氣旋KO「山竹」之名
【Emily】收唔到延期通知信 快必上庭撲空
【Emily】收唔到延期通知信 快必上庭撲空