考局秘書長蘇國生不續約 教協：令人猜想關政治壓力

考評局為法定機構，近月有多名高層人員請辭或離任（見表），包括涉及中學文憑試（DSE）試題風波的主管人員。蘇國生於2017年9月1日上任秘書長一職，在位約3年。翻查資料，近幾任秘書長中，蔡熾昌及唐創時分別任職約12年及6年，姚培德及張永明均只在任約3年。

蘇國生：合適時候發展個人志向

蘇國生為電機工程師，上任考評局前先後於浸大及教大擔任教務長。他稱對加入考評局深感榮幸，經過30年來投身香港的教育服務，「現在是合適的時候發展個人志向，並在其他範疇服務社會」。

今屆中學文憑試歷史科試題問及「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，掀起軒然大波，教育局要求考評局取消試題，考評局其後宣布取消該分題。同時，親中媒體也接連狙擊考評局高層人員。

消息人士稱「絕大部分」委員挽留

消息人士稱，蘇國生近月提出不續約，考評局委員會「絕大部分」委員亦有挽留，對蘇離任感可惜，但稱蘇國生「仍有心願、有事想做」，故尊重他的決定。

教育局表示，蘇國生與當局一直合作無間，感謝蘇國生在過去3年對考評工作的貢獻，尤其在新型冠狀病毒疫情下，與當局攜手合作，帶領考評局做好防疫措施，讓中學文憑試順利舉行。

教協冀覓接班人不考慮政治

教聯促下任公平處理爭議

教協會長馮偉華對蘇國生離任感突然及可惜，稱蘇國生處事「專業、肯溝通、不會偏向政治」，認為蘇上任不久就不續約，難免惹人猜想是否與過去一年考評局遇上的試題風波及政治壓力有關，認為對考評局獨立性是「警號」，希望下一任人選能者居之，不作其他政治考慮。

教聯會主席黃錦良稱，就今屆中學文憑試歷史試題風波一事，考評局要向公眾交代，但不會就蘇國生去留原因作任何揣測，會尊重其離任決定。他提到，預視未來香港或仍會受「政治化」影響，寄望下一任秘書長帶領考評局持守專業，公平處理及面對未來出現的爭議。

考評局昨表示已就秘書長一職展開招聘，並已成立招聘委員會統籌有關工作，將委任人事顧問協助於本港及外地物色合適人選。