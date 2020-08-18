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公務員局發信：非法集會被控 新公僕即終止試用

【明報專訊】公務員事務局近日向多個政府部門首長發信，指明新入職公務員若因參與針對政府施政的非法公眾活動而被捕及起訴，將終止其試用期，即不能入職。有公務員團體批評做法凌駕法庭，擔心會濫用措施，對員工不公道。

被捕未起訴 亦可考慮終止試用

公務員事務局上周向部門主管致函，表明若有新入職公務員因參與針對政府施政的非法公眾活動而被捕及遭檢控，未經定罪，也要終止試用期。至於在試用期內被捕但未被起訴的公務員，主管亦可按情况及參考法律意見，考慮是否終止試用期。

公務員事務局發言人強調，政府非常重視公務員品行操守，任何公務員的操守都不應引起公眾懷疑，更絕不能參與任何非法活動，對公務員違法「零容忍」，絕不姑息違法公務員。發言人稱，對公務員操守的評核並非單獨建基於其有否違法。

發言人又說，部門及職系首長有責任按照《公務員事務規例》，以嚴格標準評核試用人員的工作表現和品行，確保在各方面均合適的人員才能通過試用關限；又稱不會評論公務員內部管理個別事宜。

新工會：公僕試用期長 一刀切不妥

新公務員工會主席顏武周表示，有關指引並非新安排，數月前曾接到類似求助個案，新入職公務員指遭終止聘用。他說，公務員試用期為3年，比一般私人公司長，認為「一刀切」做法不合適，局方亦無按目前社會形勢做安排，「有同事食飯經過現場都可能被捕，未必有參與」。他認為，有關指引影響公務員前途，應以更人性化方式處理。

梁籌庭批凌駕法庭 質疑唱反調即炒

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認為，公務員事務局做法凌駕法庭，以往員工被捕，由法庭判有罪才交由紀律委員會聆訊處分，要求即時解僱對於試用期員工並不公道。梁假設，工會若就今年政府凍薪發起上街活動抗議，其間有人被捕及起訴，質疑是否所有與政府唱反調就要解僱。

梁籌庭說，政府已現退休潮，若加入政府後愈來愈多制肘，「又要宣誓，又不容參加活動」，新指引令人增加考慮，更窒礙年輕人加入政府。

相關字詞﹕公務員 公務員事務局

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