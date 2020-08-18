港聞

港聞二

薯片蝦條九成樣本含可能致癌物

【明報專訊】香脆零食美味可口，但消委會測試77款預先及非預先包裝薯片、蝦條等香脆零食，發現當中有70款均含有可能致癌物質丙烯酰胺，其中29款預先包裝薯片及薯條樣本更全部檢出丙烯酰胺，28個樣本高脂、8款高鈉。消委會總幹事黃鳳嫺提醒，要按照包裝上建議食用分量進食，「食少少就好喇」。

29款預先包裝全驗出 9超標

丙烯酰胺是一種有廣泛工業用途的物質，製造薯片、薯條類產品時，經油炸、烤焗等高溫及少水分的程序，就會產生丙烯酰胺。測試結果顯示全部預先包裝薯片及薯條均含丙烯酰胺，9款超標，其中「Topvalu Best Price Potato Chips Salt Flavor」每公斤含2614微克，有關含量比歐盟法規2017/2158「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平」，預先包裝薯類食品的基準水平為每公斤含750微克高出近2.5倍。

另外，僅一款「Popchips Potato Sea Salt」總脂肪含量為每100克含17克，少於食安中心所訂「高脂」食物參考水平的每100克食物含20克脂肪，其餘均為高脂食品。當中「卡樂B宅卡B紫薯條（原味）企身袋裝」每100克含43克，超標逾倍。

蝦片蝦條普遍較高納

至於鈉方面，食安中心「高鈉」食物參考水平為每100克食物的鈉含量高於600毫克。消委會測試發現，4款蝦片和蝦條類每100克含逾1000毫克鈉。

黃鳳嫺提醒，蝦片和蝦條類產品丙烯酰胺含量普遍較低，但鈉含量普遍較高，勸喻市民少吃香脆零食。

（消委報告）

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