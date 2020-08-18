消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能

食安中心：按聯國世衛參考值 無超標

食物安全中心表示，消委會參考的歐盟標準指「健康參考值」，即建議嬰兒每日攝入上限，並非嬰兒配方奶粉所訂定規管標準。中心稱若以聯合國糧農組織或世衛專家委員會的相關參考值，全部奶粉則並無超標，呼籲家長放心按建議食用分量給嬰兒食用。

消委會檢驗13種牛奶蛋白質製成和兩種大豆分離蛋白質製成的嬰兒配方奶粉，全部樣本檢出3-MCPD。其中「Bellamy's Organic-Organic Infant Formula」是所有樣本中含量最高，每公斤含120微克。若按建議使用分量餵哺，一個月大嬰兒每天進食6餐奶（每次120毫升），一平勺子（8.8克奶粉）可冲調60毫升奶，每日進食約106克奶粉，每日吸取的3-MCPD便會超過歐洲食物安全局建議攝入限量的8.6微克。

9款驗出可致癌物 未超標準

另外，9款奶粉被驗出具有基因毒性及致癌性的環氧丙醇，介乎每公斤1.1至29微克，全部低於歐盟每公斤50微克的上限。

消委會總幹事黃鳳嫺說，香港未有法例規管3-MCPD上限，家長可參考測試，考慮是否需挑選較安全奶粉予嬰兒。

營養師：倘轉奶粉 應循序漸進

香港營養學會副會長張智良表示，根據國際間毒性研究，3-MCPD可能令DNA改變，有致癌風險，但認為「除一個產品含量有些超標，其他配方含量可接受，不需特別轉換奶粉」，如家長要轉奶粉，建議「循序漸進」，第一日先轉其中一餐奶，用3至7日完成轉奶粉程序，其間留意嬰兒腸胃狀况是否適應。

6款標示營養量未符實 喜寶：會換包裝

另外，消委會亦發現6款樣本所標示個別營養素含量跟測試結果有差距，其中「喜寶Hipp—喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉」檢測所得肉鹼含量，比標示值低39.5%，碘、硒及銅含量分別比標示值低約13.9%、14.0%及 11.0%，維他命B3低2.6%。

食安中心稱，需同時考慮測量不確定度，才可判斷結果是否符合規管容忍限。若檢測結果屬不合格，中心會採取適當行動。

喜寶Hipp回應稱，奶粉從德國進口，過往一直沿用歐盟標準統一標籤及原罐上的營養數字，將有全新香港專屬包裝，滿足香港標籤要求。

明報記者

（消委報告）