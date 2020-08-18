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消委驗15奶粉 全含污染物 一款超歐盟攝入標準 可損生殖腎功能

【明報專訊】消委會檢測15款嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均驗出污染物氯丙二醇（3-MCPD），若按建議食用分量餵哺嬰兒，含量最高一款奶粉樣本更超出歐洲食物安全局所訂定每日容許攝入量，長期攝入過量會損害腎功能和影響雄性生殖系統。有營養師提醒家長，倘轉奶粉要循序漸進，以便嬰兒適應。

食安中心：按聯國世衛參考值 無超標

食物安全中心表示，消委會參考的歐盟標準指「健康參考值」，即建議嬰兒每日攝入上限，並非嬰兒配方奶粉所訂定規管標準。中心稱若以聯合國糧農組織或世衛專家委員會的相關參考值，全部奶粉則並無超標，呼籲家長放心按建議食用分量給嬰兒食用。

消委會檢驗13種牛奶蛋白質製成和兩種大豆分離蛋白質製成的嬰兒配方奶粉，全部樣本檢出3-MCPD。其中「Bellamy's Organic-Organic Infant Formula」是所有樣本中含量最高，每公斤含120微克。若按建議使用分量餵哺，一個月大嬰兒每天進食6餐奶（每次120毫升），一平勺子（8.8克奶粉）可冲調60毫升奶，每日進食約106克奶粉，每日吸取的3-MCPD便會超過歐洲食物安全局建議攝入限量的8.6微克。

9款驗出可致癌物 未超標準

另外，9款奶粉被驗出具有基因毒性及致癌性的環氧丙醇，介乎每公斤1.1至29微克，全部低於歐盟每公斤50微克的上限。

消委會總幹事黃鳳嫺說，香港未有法例規管3-MCPD上限，家長可參考測試，考慮是否需挑選較安全奶粉予嬰兒。

營養師：倘轉奶粉 應循序漸進

香港營養學會副會長張智良表示，根據國際間毒性研究，3-MCPD可能令DNA改變，有致癌風險，但認為「除一個產品含量有些超標，其他配方含量可接受，不需特別轉換奶粉」，如家長要轉奶粉，建議「循序漸進」，第一日先轉其中一餐奶，用3至7日完成轉奶粉程序，其間留意嬰兒腸胃狀况是否適應。

6款標示營養量未符實 喜寶：會換包裝

另外，消委會亦發現6款樣本所標示個別營養素含量跟測試結果有差距，其中「喜寶Hipp—喜寶1號雙益初生嬰兒配方奶粉」檢測所得肉鹼含量，比標示值低39.5%，碘、硒及銅含量分別比標示值低約13.9%、14.0%及 11.0%，維他命B3低2.6%。

食安中心稱，需同時考慮測量不確定度，才可判斷結果是否符合規管容忍限。若檢測結果屬不合格，中心會採取適當行動。

喜寶Hipp回應稱，奶粉從德國進口，過往一直沿用歐盟標準統一標籤及原罐上的營養數字，將有全新香港專屬包裝，滿足香港標籤要求。

明報記者

（消委報告）

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