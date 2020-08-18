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華大基因試劑遭控侵權 港子公司：無關新冠檢測

【明報專訊】有份負責政府「普及社區檢測計劃」的內地檢測機構華大基因，上周五（14日）遭一間跨國生物科技公司Illumina入稟高等法院，控告其基因測序試劑套裝，侵犯一項他們已在香港註冊的專利，要求法庭向華大頒禁制令，同時回收及銷毁所有侵權試劑套裝以及賠償。案件已排期本周四（20日）處理。

原告為Illumina Cambridge Ltd.，是美國生物科技公司Illumina在英國開設的子公司；被告依次為深圳華大智造科技股份有限公司、香港華大基因醫療設備有限公司、MGI International Sales Co., Ltd.、華大基因香港研發中心有限公司、香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康（香港）有限公司。

英公司入稟索禁令 政府：無資料檢測受影響

入稟狀稱，被告生產的56款測序試劑套裝及18款測序試劑，侵犯香港標準專利HK1253509的「用於多核甘酸定序的修飾的核苷酸」（Modified Nucleotides for Polynucleotide Sequencing），要求法庭頒令，禁止被告擅自把有關侵權試劑及套裝推出市場、提供或推廣使用有關技術的貨品與服務等，被告須7日內回收有關貨品、資料及宣傳物品、14日內交結原告銷毀，以及須向原告交代收益並賠償。

華大基因在港開設的華昇診斷中心回覆稱，在港參與的所有新冠病毒核酸檢測均未使用訴訟涉及的試劑和設備；案件已交由律師跟進，不作評論。

政府回覆查詢稱，不擬評論個別私營企業間民事包括有關專利的訴訟。到目前為止，未有資料顯示華昇診斷中心為政府提供的新冠病毒病檢測服務，會受訴訟影響。

港大微生物學系臨牀助理教授薛達表示，一般而言，涉案技術並非通常用於聚合酶鏈反應（PCR）新型冠狀病毒等測試。

【入稟編號：HCIP47/20】

相關字詞﹕侵權 華昇診斷中心 華大基因 新冠疫情

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