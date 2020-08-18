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妻劏房觸電亡 新婚丈夫誓追究

【明報專訊】36歲姓吳女子本月1日在旺角花園街158號華園大廈劏房觸電亡，其新婚5個月的丈夫Kenny稱，業主事後「連最基本道歉都冇」，「諗住可以拖住呢個老婆行到最後，令佢幸福，可以白頭到老，點知……」電器工會理事長稱，涉事劏房欠缺獨立配電箱，漏電時全無保護。

機電署證接地裝置不符規定

機電署發言人稱已完成調查，事故原因涉及一劏房的電力裝置發生電線短路故障，而屋內的接地裝置並不符合相關規定。

Kenny說，妻子為人爽直、孝順，對家人照料無微不至。二人婚後生活開心，有計劃生兒育女，「想有自己一個家，但𠵱家實現唔到」。他說妻子租住涉事劏房約10年，主要為方便同從事飲食業的母親「落場」時休息及相聚，婚後未有退租，「唔係無地方住，全為一個孝字」。當日他接獲妻子同事電話指她沒上班，即駕車往查看，見房間開了燈，以為有賊入屋，遂叫鄰居報警。

稱業主沒道歉 只問續租否

Kenny形容，踢開廁所門後見妻伏在地上，臉貼牆，雙腿僵硬發紫，「一望就知道佢走咗」，伸手觸摸時仍有微弱電流。他說不希望同類事件再發生，會追究到底，「已喊到一滴眼淚都無，得番嬲，點解因為你哋疏忽，搞到我哋𠵱家咁？」他說，外父因喪女而情緒不穩需求醫。業主一直未有交代意外成因，亦未有道歉，只說會派水電工維修，又問他會否續租。Kenny常會帶着妻子手機，「好似覺得佢陪緊我、無走過」。

港九電器工會理事長駱癸生稱，涉事單位分成4個劏房，初步檢查單位只有一個大電箱分電至各房間，劏房欠缺接地及分支保護裝置，以致漏電時無法截電，認為裝設整個分電裝置的人，絕不符合電工的最基本要求。他認為每個劏房應有獨立配電箱，再由MCB（小型過載斷路器）獨立保護每組供電，如熱水爐、冷氣、電燈、插座等。

相關字詞﹕配電箱 斷路器 白頭到老 觸電 劏房

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