家事爭執 子軍刀弒父墮樓亡

兩名死者姓覃，父親78歲，兒子44歲，其中涉弒父後墮樓的男死者為通訊從業員，沒有案底或精神病紀錄。據了解，覃子約於3年前離婚，其後遷回與父母同住，惟父子皆性格剛烈，間中爭執。有街坊形容，覃父平日說話比較大聲，其妻則個性溫和，較少說話。

母聽障不知事發 房中熟睡

現場為高街53號富裕大廈。昨凌晨零時許，大廈保安發現一名男子從高處墮下，頭部嚴重受傷，昏迷倒卧後巷，遂報警。該男子由救護員即場證實死亡，警方用帳篷將遺體遮蓋，並登樓調查。據悉，事發前保安曾接獲有單位傳出爭吵聲，警員遂上樓追查聲音來源，發現涉事單位有燈光，但拍門沒人應，遂通知消防協助破門入屋。

父母先爭執 子再與父口角

警方在案發單位大廳發現覃父昏迷倒卧血泊中，救護員其後將他送院搶救，證實不治。警方在房間發現熟睡的79歲覃母，她沒有受傷，得悉事件後感不適，由救護車送院檢查。據了解，案中父母先因瑣事爭執，平息後母返回房間睡覺，兒子其後再與父口角，惟因覃母聽力有問題，沒發現事件。

西區警區助理指揮官（刑事）冼國明警司稱，兩名死者為父子關係，父親胸口近心臟位置及腹部有兩道長4厘米及13厘米的刀傷，單位凌亂及有大量血漬，警員事後在屋內檢獲一柄35厘米長、佈滿血漬的軍刀，相信是涉案兇器。警方初步調查，相信父子因家事爭執，暫不排除涉及金錢問題，稍後將安排剖驗以確定兩人死因。