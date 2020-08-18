七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」

5年前，伍當時正與太太準備到美國探望兒子，並已取得美國綠卡，打算長居美國安享晚年。被問到日後會否仍移居美國，他堅決表示不會，「一個人孤伶伶，反而香港仲有朋友，有街坊陪吓」。

稱囚8年罪有應得

爆炸後玻璃店被燒至滿目瘡痍，事隔5年，玻璃店的裝修將於兩個月內完工。伍表示未來店舖將會由兒子接手打理，繼續賣玻璃。他透露已透過律師向涉案車房技工及已故東主的遺產管理人索償，暫未知進度，他相信判刑後會有所進展。

街坊稱欠巡查政府有責

居於車房附近的老街坊黃先生也認識伍乾元及車房車主，他憶述，爆炸發生後立刻下樓查看，「冚一聲，人都震埋，即刻走落嚟，燒得好犀利」。對於涉事維修技工被判囚8年，黃稱：「都算係咁，佢都唔係專登，係過失意外嚟。」他又認為政府對事故亦有一定責任，「你（政府）要監管啲車房，多做巡查咪避免到」。