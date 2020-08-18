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七旬夫睹妻葬火海 恨被告「令我孤伶伶」

【明報專訊】環鳳街車房爆炸案，大火波及位於相鄰閣樓的玻璃店，女東主伍靄霞葬身火海。七旬男東主伍乾元當時湊巧離開店舖，折返途中見證爆炸發生，目睹妻子在火場呼救，卻無能為力。對於釀成事故的車房技工被判囚8年，伍向本報說：「（囚）8年罪有應得，唔算太重，總算還一個公道。」又說：「一定憎佢（被告），佢唔做出呢啲嘢，我唔使孤伶伶一個。」

5年前，伍當時正與太太準備到美國探望兒子，並已取得美國綠卡，打算長居美國安享晚年。被問到日後會否仍移居美國，他堅決表示不會，「一個人孤伶伶，反而香港仲有朋友，有街坊陪吓」。

稱囚8年罪有應得

爆炸後玻璃店被燒至滿目瘡痍，事隔5年，玻璃店的裝修將於兩個月內完工。伍表示未來店舖將會由兒子接手打理，繼續賣玻璃。他透露已透過律師向涉案車房技工及已故東主的遺產管理人索償，暫未知進度，他相信判刑後會有所進展。

街坊稱欠巡查政府有責

居於車房附近的老街坊黃先生也認識伍乾元及車房車主，他憶述，爆炸發生後立刻下樓查看，「冚一聲，人都震埋，即刻走落嚟，燒得好犀利」。對於涉事維修技工被判囚8年，黃稱：「都算係咁，佢都唔係專登，係過失意外嚟。」他又認為政府對事故亦有一定責任，「你（政府）要監管啲車房，多做巡查咪避免到」。

相關字詞﹕家屬 誤殺罪 黃大仙 車房爆炸

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