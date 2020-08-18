車房爆炸誤殺3人 技工囚8年 官：屢偷偷釋放石油氣 拉閘掩飾終釀禍

被告黎駿豪（39歲，圖）被控於2015年4月26日，因嚴重疏忽而非法殺死車房東主胡漢偉、的士司機陳錦波及相鄰玻璃店女東主伍靄霞。控罪另指他維修的士時，沒有採取謹慎責任以確保沒有石油氣漏出、或在漏出及積聚時不會着火。

接納僅聽從東主指示行事

法官張慧玲判刑時稱，被告為維修石油氣缸，明知而有目的地釋出石油氣，更將車房捲閘拉下，掩飾非法行為，結果造成爆炸。證據顯示，被告不是首次違法維修燃料泵，但以往沒有出事便「大安旨意」，其嚴重疏忽終令3人死亡。雖然被告身受重傷，仍須為自己行為負責。

張官表示事故中喪生車房東主顯然知悉違法事情，因為恰當做法是要找合資格人員在合適地方檢查及維修，但這需較多的時間及資源，影響的士做生意，故被告非法維修石油氣的士，最終得益者是東主，接納被告只是聽從東主指示行事。

延訊5年 受精神壓力減刑一年

張官表示法庭要發出正確信息，非法維修石油燃料缸不但危險，更會致命，須判處嚴厲刑罰，量刑起點為9年，但因本案須待終審法院就「嚴重疏忽致誤殺罪」的控罪元素作出裁決，致審訊拖延5年，張官考慮到其間被告承受較大的精神壓力，因此扣減一年刑期，最終判處8年監禁。

終院裁客觀有嚴重疏忽可入罪

就誤殺罪中「嚴重疏忽」的法律爭議，終審法院去年裁定，控方只需按客觀合理標準，證明被告在客觀上有嚴重疏忽便足夠，毋須再進一步證明被告主觀地、有意識察覺到死者有死亡風險。

控方就案情指出，當日的士司機陳錦波因行車不順，到涉事車房維修。曾修讀相關課程，但沒有合資格牌照的被告，是當天車房內唯一的技工。他當時為更換的士氣缸內的燃料泵，釋出氣缸內近三分之二的石油氣，因而令石油氣積聚，最終電風扇意外跌下產生火花，引起爆炸。身處門外的胡漢偉及陳錦波當場死亡，同樣於門外的被告身體有35%皮膚燒傷，一度情况危殆。在相鄰閣樓的玻璃店女東主伍靄霞當時正在休息，被大火活活燒死。

【案件編號：HCCC213/16】