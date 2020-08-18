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港人出行「U形反彈」 梁卓偉料病毒繁殖率回升

【明報專訊】新冠病毒第三波疫情持續一個半月，雖然港人一度在7月尾減少出行齊抗疫，港大醫學院分析最新的八達通數據發現，近日港人出行情况「U形反彈」，預期病毒即時繁殖率會由現在約0.6回升至1或以上，即一個病人可傳染超過一人。港大醫學院院長梁卓偉認為，貨櫃碼頭爆發至今源頭未明，建議用病毒基因排序助追蹤工作，衛生署亦要增加接觸者追蹤的人手準備秋冬疫情。

即時傳播率「打橫行」 疫情緩滯

第三波疫情未止，病毒即時繁殖率由超過4的高位跌至0.62至0.63。政府專家顧問團成員、港大醫學院院長梁卓偉昨表示，目前即時傳播率正「打橫行」，反映疫情緩滯。他說，本港第二波疫情時即時傳播率約用了4日就由1跌至約0.6，但今波用了14日才有同樣跌幅，可見疫情下跌的趨勢緩慢。

透過分析八達通出行數據，梁卓偉表示，港人出行數字曾於7月底跌至最低位，近日各年齡層的出行數字均回升，形容如「U形反彈」，反映市民有抗疫疲勞，推算本港病毒繁殖率將回升至1或以上水平，確診可能不跌反升。

倡分析基因 助即時追蹤疫源

近日有外傭宿舍出現群集個案，梁卓偉指出，從報道知悉有外傭宿舍負責人採不合作態度，若個案追蹤愈拖得久傳播愈多，批評有關人物極不負責任，促當局採更強制措施，要求如實提供公共衛生所需的資料。梁續稱，貨櫃碼頭的爆發源頭未明，可用病毒基因排序，助即時追蹤到爆發源頭並加以控制，基因排序不應只用於事後研究。

籲每周為院舍長者檢測病毒

本港錄得超過4500宗確診，梁卓偉引述約翰霍普金斯大學數據稱，香港已成為繼湖北省後，全國確診數字第二高的地區，是第三位的廣東省宗數約2.5倍。梁續說，本港新型冠狀病毒患者死亡率由第一、二波約0.6%，增至目前約1.5%，主因是第三波有很多院舍長者染疫，隨部分入院者情况可能轉差失救，死亡率或增至2%，與甘肅、河北、黑龍江等地區相若，形容這會是很高死亡率。梁呼籲，本港應定期為老人院舍長者做病毒檢測，舉例說每周一次測試。

「夏天的即時傳播率都去到4，秋冬加上季節性影響，要準備每日可能出現幾百宗新症，要準備隔離、檢疫措施、檢測的容量。」梁卓偉說。他亦贊成開發手機軟件助市民記得自己到過哪些街市、食肆和交通工具，助日後追蹤工作；衛生署亦應增加接觸者追蹤的人手準備可能的爆發。

（疫情第三波）

相關字詞﹕港大醫學院 梁卓偉 新型冠狀病毒肺炎

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