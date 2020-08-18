晚市禁堂食再延7日 業界失望 政府研改善食肆通風

食衛局：確診仍高 四成源頭不明

食物及衛生局昨解釋，儘管新增確診稍回落，但仍處於高位，且不明源頭個案居高不下達40%，若不保持謹慎，可能把醫療系統再推向崩潰邊緣。

梁卓偉：等一兩周 許樹昌：須確診單位數

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，近日每日仍新增40至70宗確診，現放寬措施會「好危險」，今次政府做得對。港大醫學院院長梁卓偉亦稱，「現在絕對不是減少（防疫）措施的時間，不應現在檢視、檢討（措施）」，他認為應該最少再等一至兩周，現需盡快驗完貨櫃碼頭約8000人、約數千名待業外傭及的士司機，找出隱性患者。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌則稱，現不應防寬防疫措施，但要平衡市民及商界需要，若放寬晚市堂食，要嚴格執行二人一桌等，甚至限時用餐1至1.5小時，「收碟、出餐員工要分開」。

不過，飲食業對堂食未鬆綁感不滿。餐飲聯業協會會長黃家和表示，昨早有消息稱可重開晚市堂食數小時，有食肆已安排取貨，結果令業界大感失望。他稱很多食肆已「山窮水盡」，大部分業主不肯減租，他擔心再延續禁令會導致結業潮和裁員潮。飲食界立法會議員張宇人亦稱非常失望，批評政府完全做不到平衡防疫和經濟，盼盡快解除禁令。

政府消息人士表示，政府一直評估疫情與經濟間平衡，其中放寬禁堂食限制的考慮一直存在，惟周日確診仍有大比例源頭不明，再加上專家意見，決定維持措施。

至於疫情至什麼程度才會放寬？消息人士說，以現時0.6的病毒即時繁殖率推算，每天新增個案要回落至個位數要多等逾一個月，食肆或經濟活動能否堅持是疑問，政府正研究措施以減傳播。

許樹昌則認為，確診要持續下降，最理想去到單位數，且來歷不明個案低於兩成，才有條件放寬。

袁國勇倡食肆增換氣次數 備戰秋冬

袁國勇建議，先要做好邊境控制、交通工具防疫，食肆也要改善通風。他解釋，新型冠狀病毒可在短距離空氣傳播，故食肆「（每小時）起碼要有6個air change（按：負壓病房每小時換氣12次），是否做到？」他說這些準備不止為重開食肆，也為秋冬疫情準備。

林正財：針對小食肆 探討政府資助

行政會議成員林正財表示，食環署、機電工程署及防感染控制的專家正合作研究改善食肆通風及消毒措施，冀長遠令食肆環境變得更安全。他相信疫情將反覆出現，若食肆環境變得更安全，符合某些條件，「長遠就不用又關又開」。他說構思主要針對較小型食肆，大型食肆通風系統一般較佳。他說若能令業界有更大誘因改善環境，可探討是否由政府資助。另外，他稱食肆長遠可檢視座位安排、引入員工分開執枱及傳菜的安排等。

明報記者

（疫情第三波）