全民檢測改專人採樣 邀醫護生協助

最快月底展開 擬時薪300

據了解，社區檢測的細節仍未全部敲定，暫計劃最快本月底推出。食物及衛生局長陳肇始一度預計會有500萬人參與自願檢測，但消息人士稱檢測受到「惡意攻擊」，料參與人數不會有500萬。

稱遭「惡意攻擊」 不會有500萬人參與

香港理工大學回覆本報表示， 該校護理學院及康復治療科學系獲食衛局邀請協助招募兩系的專業人員及學生參與協助檢測。據教資會資料，在2019/20年度，理大護理學院及康復治療科學系共有1908名學生。本報另向兩大醫學院查詢，截稿前未有回覆。

港大醫科生黃同學昨向本報表示，暫未接獲校方電郵通知有關人手招募。他說即使收到邀請亦不會參與，認為根據醫學院教授的知識，是次普及檢測在科學角度「不合理」。他對檢測方法的準確性存疑，又稱檢測在醫護人手、醫院病牀緊絀情况下推行，當局亦沒向市民清楚說明假陰性帶來的問題等。他又表示，在目前政治氣氛下擔心私隱外泄，批評港府未能釋疑。

蔡堅稱會加入 免遭話「反中亂港」

西醫工會會長楊超發昨在《千禧年代》估計有數百名醫護參加，又稱前日傍晚收到政府消息，普及檢測將會全部由醫護採樣。他稱如每區有10個採樣中心，每小時為100至200人採樣，相信可應付500萬市民檢測。

醫學會會長蔡堅昨在商台《在晴朗的一天出發》稱自己會加入採樣，「避人哋話我係反中亂港」，收入將撥捐公益金。

（疫情第三波）