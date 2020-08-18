廣華增一人疑院內感染 七旬翁驗3次始陽性

曾住E7病房 4密切接觸者陰性

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，一名4月1日已入住廣華的71歲男患者，曾與早前確診的70歲男（第4100宗）及54歲男（第4167宗）入住E7病房同一病格，被列為密切接觸者。71歲男分別於8月9日及12日抽鼻咽及咽喉拭子樣本驗病毒，結果呈陰性，至前日呈陽性。劉說當局懷疑他在醫院受感染可能大，院方會安排做病毒基因排序。另外4名密切接觸者仍在廣華檢疫，測試呈陰性。

東院疑1傳3人 病毒基因相似

至於累計4病人確診的東區醫院K5病房，最先確診的69歲男（第3782宗）及與其同病格的78歲男（第4088宗）早前已離世。劉家獻表示，69歲男疑傳染兩名同病格及一名其他病格的患者，病人的病毒基因排序結果相似，相信屬同一感染源頭。明愛醫院13A內科病房的基因排序分析未有結果。

此外，醫管局自7月24日啟用鯉魚門度假村作社區隔離設施，合共約240人入住，當中超過230人康復出院。劉家獻昨表示，當局昨日起暫時將鯉魚門改為備用狀態，正康復等出院的患者會入住二線病房或亞博的社區治療設施，鯉魚門則會動工改善，例如於部分地方加裝Wi-Fi，方便醫護遙距診症，另會改善部分設施的電力系統。

劉家獻感謝醫護不計較於戶外環境辛苦工作，全靠熱心同事幫忙，期望日後有需要再使用鯉魚門設施時，環境會更理想。

（疫情第三波）