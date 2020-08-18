貨櫃碼頭再兩確診 增休息室冀減風險

兩新確診非宏記員工

昨確診的37歲男子及54歲男子分別任職兩間公司，非宏記員工。兩人分別為吊機司機及貨櫃車司機，在葵涌貨櫃碼頭4號及8號碼頭工作。宏記亦多一人初步確診。

宏記確診員工均曾使用休息室，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨晨與運房局及貨櫃碼頭營運商開會，商討有何方法改善防感染措施，包括擴闊休息區域空間、增加休息室數量、減少休息室使用人數。至於有宏記患者報稱住在碼頭，她解釋有兩名員工本身住在深圳，因兩地檢疫安排而留港，暫住碼頭休息室。中心已將8000個樣本瓶交予碼頭營運商派發，至前晚收回約1600個。

運房局表示，該休息室已暫停使用，接手的公司已為員工安排新休息室。局方稱，營運商正安排增加貨櫃屋休息室，以減少每個休息點人數，並安排員工分組使用休息地點、盡量擴闊休息區域空間，讓員工可維持社交距離。

商會盼前線員工可定期檢測

香港貨櫃碼頭商會主席鍾惠賢表示，貨櫃碼頭營運商正加設休息地方，並會在休息室增設間板、增加牀與牀之間距離，亦會安排員工在固定地方休息，不同組的員工不會交叉使用休息室。她說商會在會上亦向政府提出，盼可安排碼頭前線員工定期檢測。

香港國際貨櫃碼頭有限公司回覆，已投放資源助外判商增加休息設施，減少每個休息設施內牀位密度約50%，並將員工分組，令每組工友有專屬休息設施。

政府研候聘外傭須定期檢測

此外，昨確診的36歲外傭，7月31日離開僱主後入住旺角長興大廈2樓單位，一名曾入住該單位的印傭早前亦確診。綜合消息，政府正研究如何加強外傭防疫措施，其中考慮是要求等候受聘的外傭定期檢測，例如入住宿舍前及離開宿舍時，必須驗病毒，另會探討以法例強制檢測是否可行。

（疫情第三波）