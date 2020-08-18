4月康復男子 歐遊返港再陽性 專家料抗體減後二度感染 提醒出院者持續戴口罩

明報記者

本港連續15日確診維持雙位數，昨多44宗確診，31宗本地個案中，11宗源頭未明，累計增至4524宗確診及1宗疑似個案，另約20宗初步確診。

暫沒病徵 已入住亞博

該名任職資訊科技行業的33歲男子（第564宗）3月28日確診，4月15日康復出院，當時連續兩次對檢測呈陰性。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，男子於8月6至15日獨自經英國倫敦到西班牙旅遊，回港後在機場驗出陽性，沒病徵，已入住亞博館社區治療設施。

張竹君表示，該病人的「病毒數值（CT Value）」約23至25，「不高又不低」，而今次他相隔較長時間再驗出陽性，暫未能確定是體內殘餘病毒抑或再度感染，有待專家再做測試及病毒基因研究，了解病毒基因會否與病人早前樣本相同。至於病人是否因抗體消失而再感染，或在外地感染另一種新型冠狀病毒，她說此病毒仍很新，「好多嘢都唔知」。

至於康復者覆診時有否再檢測， 醫管局總行政經理劉家獻稱，不是每個人都檢測，醫生會按病歷及病徵判斷。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，此個案很大可能是康復後「二次感染」，相信因首次感染輕微和經歷數月後體內抗體減少所致。至於4個月間抗體減幅，他說因人而異，難以推測，呼籲康復者持續戴口罩等，預防可能發生的二度感染，否則隨康復時間愈長，再受感染風險愈高。至於病毒會否變種令患者抗體不足保護，他說不能排除此可能性。

袁國勇：二度感染傳染力通常低

港大微生物學系講座教授袁國勇認為，最大可能是第二度感染，由於患者已具某程度免疫，病毒不會攻擊肺部或其他內臟，故沒病徵，但鼻內有低分量病毒複製；另一可能是病毒轉型，病人的中和抗體對歐洲感染的病毒無效，但這可能很小，現階段所見病毒基因排序改變好少；第三個可能是病人本身免疫系統有問題，上次病毒一直未清除。

對於第二度感染會否傳染人，袁國勇說視乎病毒載量，如病毒量高仍有傳染性，而「通常（病毒數值 CT Value）30種不到（活病毒）」，若病人已有抗體，抗體會黏住病毒，即使病毒被放出去，傳染性通常偏低。

高本恩：感染後抗體未必完全保護

港大公共衛生學院流行病和生物統計學分部主任高本恩亦認為，個案應屬「二次感染」，稱感染後產生的抗體未必能提供完全的保護，但至少會為康復者提供一定程度保護，亦相信二度感染的嚴重程度會較首次低。孔繁毅說，自然感染產生的抗體水平視乎染病的嚴重程度，相信日後由疫苗產生的免疫反應會較強。

（疫情第三波）

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