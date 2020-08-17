【Emily】投訴揾清潔龍阿德 有效率過食環

留言投訴街巿探熱漏洞

副食環署長翌日覆改善咗

顏汶羽前日就喺fb批評政府係「網上政府」，話自己「同食環署講咗幾個星期」，都唔夠喺「清潔龍阿德」度留言覆得快，揶揄唔怪得特首話鼓勵同要大家習慣用政府嘅電子服務，更落hashtag「做鍵盤戰士不如落區買餸」。

佢同Emily講，牛頭角街市有10幾個出入口，上周四去到只得兩個出入口有人當值量體溫。佢當日打電話追問，當局話未搞得切其他職員嘅勞保，因資源問題職員只會喺每日9點先當值。顏質疑食環署喺抗疫時期，即使請多幾個人都唔需要使好多錢。

對於副署長黃淑嫻留言話情况已經改善，唔信可以去睇吓，顏汶羽話第二日下晝4點幾去觀察，部分出入口仍然冇職員當值，「晏晝4點都冇人，我使咩證明朝早7點嘅事呢？」