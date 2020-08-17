【Emily】劍橋大學沃爾森學院：提港人權關注 林鄭棄銜回應

貼相貼片 區軒之鋒齊贈興

林鄭fb一文引發「洗版」，唔少人上載自己喺劍橋嘅照片抽抽水，立法會前議員區諾軒上載去劍橋打卡舊照，形容林太喺人哋決定褫奪其院士名銜前退回，「真係……好樣衰」。區軒話，人哋當初頒授名銜畀林太，多少相信佢係校友、作為國際學院應該促進同香港合作，但原來香港喺佢治下變成陷害教師、逼迫學生嘅社會，「你覺得人誣衊你，人地（哋）都覺得你拎個名係侮辱緊教育基本的價值」。

搬出徐志摩 沈旭暉話康橋清門戶

前香港眾志秘書長黃之鋒就分享今年初透過視像會議參與劍橋辯論會嘅演講片段，佢又分享「劍橋護老院」獲保就業計劃資助嘅新聞，話「冇院士做都可以做院友，個名都係叫劍橋」。

中大社會科學院客席副教授沈旭暉就模仿林太行文，話對於「某些前劍橋院士」以毫無事實根據、道聽塗說態度誣衊英國名校，感到非常失望，仲話「徐志摩先生筆下的康橋，畢竟會定期清理門戶，仍然為我和香港人留下不少美好的回憶」。