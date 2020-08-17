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港聞
2020年8月17日星期一
港聞二
非建制議員近半遭控 多涉議會行為 部分控違特權法 陳文敏稱諷刺：原意保護立法機構
三度被捕暫未起訴 許智峯：如刀架頸 不減抗爭
鄭若驊：人大「延任」決定免修基本法
外媒引英方：審視續助港警訓練否
工聯引領展：街市商戶開渠蓋釀鼠患
血庫頻告急 研究倡節流 推病人血液管理 手術前補充鐵質減少輸血
避檢疫走水路 警破偷運人蛇賣淫爆竊集團
大欖郊園邊陲濕地申建骨灰龕 環團指倒泥斬樹多年 憂先破壞後發展
回收基金資助提早截止 業界撲空 當局酌情處理
的士司機小睡遇竊 失一周收入2000元
港商用「液相」檢測新冠 增成功率 累售數十萬份
創辦人曾研發 唾液快速驗毒癮產品
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【Emily】議員唔棄居英權 之鋒話如摑CY一巴
【Emily】研發U形渠自動補水器 IVE生獲金獎
【Emily】余德寶做完矯視 叫街上情侶迴避
【Emily】投訴揾清潔龍阿德 有效率過食環
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【明報專訊】（請看附圖）
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非建制議員近半遭控 多涉議會行為 部分控違特權法 陳文敏稱諷刺：原意保護立法機構
三度被捕暫未起訴 許智峯：如刀架頸 不減抗爭
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