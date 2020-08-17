回收基金資助提早截止 業界撲空 當局酌情處理

諮詢委員會稱6月已獲大多數企業申請

回收基金於去年12月撥備1億元設立「一次性租金資助計劃」，以支援回收業界，其後因應疫情，將資助期由半年延長至一年，以及將撥備額增至共2.5億元，每間公司可獲最多37.5萬元租金津貼。根據政府今年4月中及5月底的新聞稿載列，該計劃申請截止限期為9月30日，計劃的受惠對象為500間街角回收店和400個回收場。

不過，經營塑膠回收場的陳先生於7月中準備好所需文件，計劃申請20萬至30萬元資助，他寄出文件前先致電身兼計劃秘書處的生產力促進局確認，獲悉計劃已提早截止申請。陳向本報稱，據他所知，另有近百名同行當時不知計劃已提早截止申請。

環保署發言人回覆本報查詢時承認，負責審批的回收基金諮詢委員會於6月留意到自去年底推出計劃以來，大多數回收企業已交申請，委員會為盡快紓解業界的財政壓力，建議把計劃申請截止日期提前為7月10日，以便秘書處集中資源、加快處理及批出已收的申請。發言人表示，若有合資格回收企業由於某些原因仍未申請，可聯繫生產力局，在原有申請限期9月30日前都會酌情處理。署方在本報查詢後，已更新回收基金網頁顯示上述資訊。

根據署方本月4日回覆，計劃收到547份申請，批出資助額約6200萬元，佔2.5億元撥備的25%。本報翻查資料，今年4月回收基金「加碼」時，已批出103宗申請，涉及2000多萬元；至5月底，署方亦曾公布已批核逾170宗申請，當時獲批出資助額約4200萬元。

明報記者 鄧俊豐