大欖郊園邊陲濕地申建骨灰龕 環團指倒泥斬樹多年 憂先破壞後發展

明報記者 馬耀森

城規公眾諮詢本月28日屆滿

申請文件稱，擬建骨灰龕的農地擬興4幢建築物，樓高1至4層，提供約2萬個骨灰龕位，並會提供廁所及休憩花園，以方便遠足人士。文件稱，申請地點交通完善，又稱不會造成交通及人群控制問題，掃墓季節將會實施交通管理措施。項目正供公眾查閱及提供意見，本月28日屆滿。

長春社公共事務經理吳希文表示，該地位於大欖郊野公園旁邊，原是淡水濕地，生態不比郊野公園低，不過該地自2008年起被倒泥及砍樹，百年樟樹亦被砍，部門無力阻止；政府早前委託房協研究在郊野公園邊陲的「低生態價值土地」建屋，該地更成為「發展郊野公園邊陲地帶試點」之一，惟政府後來叫停研究。

吳希文續稱，去年9月該地再被傾倒泥頭，他於本月中再到上址觀察，發現大部分土地長回植被，當中部分土地被圍封。另外本報翻查紀錄，2008年有人曾申請在該處興建燒烤場，遭城規會否決。

據長春社抽查發現，該處大部分地皮由香港棋鈞集團於2018年購入，作價逾5000萬元。公司其中一名董事胡婕慧，亦是20多間公司董事，不少與醫學有關。

地政署：實地調查無發現工程

地政總署回覆本報查詢時表示，元朗地政處已派員實地調查，涉事私人土地及毗連的政府土地並未有任何工程進行，但發現毗連的政府土地上有一幅鐵網，地政處將會按土地雜項條文條例（第28章）移除。

發言人又表示，地政處去年10月在上述政府土地採取土地管制行動，包括豎立告示牌，警告公眾切勿佔用政府土地。地政總署稱，有關私人地段屬現時新界常見的舊批不可建屋地段，並無土地用途限制，但不得搭建未經批准構築物，另外亦必須符合法定圖則准許用途，否則可能構成違例發展。