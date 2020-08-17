避檢疫走水路 警破偷運人蛇賣淫爆竊集團

東涌上岸即送酒店 警拘8男6女

被捕的8男6女，年齡由23至67歲，當中5名本地男子負責接應及安排交通工具予非法入境者，部分人有三合會背景，他們涉嫌協助或教唆非法入境、阻礙警務人員執行職務及停牌期間駕駛等罪被捕。另外，6內地女子相信由犯罪集團安排來港往酒店賣淫，3內地男子則原籍廣西、身形瘦削，不排除來港爆竊。

警方據線報及過去3周視察發現，有犯罪集團利用珠江口海域與大嶼山較接近的地理環境，出動「大飛」在深夜將人蛇運至大嶼山登岸，再安排車輛送到酒店賣淫。

警方上周五凌晨約2時展開行動，發現一艘快艇從大嶼山西面海域高速駛至東涌馬灣涌碼頭，停泊後一輛市區的士由逸東邨駛至碼頭接應，4名女子下船登上的士。警員上前截停的士，4女子未能出示身分證明，並承認來港從事賣淫，警方以涉嫌非法入境將她們拘捕，的士司機則涉協助及教唆非法入境被捕。警方行動中截獲一艘12米長快艇、一輛客貨車，亦檢獲小量現金及用作賣淫活動的用品。

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）姚永勤稱，相信行動成功瓦解一個運作約兩個月的犯罪集團。姚永勤指出，新冠肺炎疫情下，本港接駁內地陸路口岸關閉，相信犯罪集團為逃避強制檢疫，改為水路偷渡，每名人蛇需付數千至上萬元不等偷渡費。