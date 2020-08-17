血庫頻告急 研究倡節流 推病人血液管理 手術前補充鐵質減少輸血

手術中保持體溫助止血 術後改善貧血

近期血庫常告急，更一度剩下3日存量，多名本港醫生發表研究，建議用病人血液管理改善病人治療效果及減少對血液製品的需求。研究作者之一、威爾斯親王醫院麻醉及深切治療部副顧問醫生徐倩蕊表示，病人血液管理分3方面，第一是增加患者血紅素，例如在手術前讓患者進食鐵丸和其他鐵質豐富的食物，如紅肉、蔬菜等；第二是減少手術中出血，包括在手術期間保持患者正常體溫，協助止血，以及減少非必要抽血；第三是在手術後為患者改善貧血，例如安排患者做適量有氧運動，減少出血和併發症。

168病人測試 需輸血者減22百分點住院減4日

將軍澳醫院麻醉科顧問醫生鄭鴻佳表示，將軍澳醫院自2015年推出「病人用血管理及促進術後康復方案」，至2017年共有168名接受大腸腫瘤切除手術的病人使用該方案治療，例如在手術前由營養師設計鐵質豐富的餐單，部分病人會服用鐵丸或靜脈注射鐵補充劑，手術後安排病人做適量運動。對比起未使用方案的病人，168名病人平均住院日數由8日減少至4日，需要輸血患者的比例由33.3%減少至11.3%。

香港臨牀血液管理學會主席周雨發說，病人血液管理的概念在2010年提出，但在香港推動得較慢，原因之一是「紅十字會做得太好」，以往醫生亦傾向若病人血色素低於某水平就會輸血，但近年已逐漸轉變，會因應病人情况輸血，例如正常情况下血紅素低於7度會輸血，但腎病病人原本血紅素已較低、身體已適應，故可在血紅素跌至更低時才輸血。他又說，除了疫情會影響血液供應，隨着人口老化，可捐血的人愈來愈少，需要輸血的人愈來愈多，血液供求失衡，希望透過病人血液管理，減少對血液製品的依賴，令血液製品用得其所。

有關研究今日在醫專《香港醫學雜誌》發表，總編輯黃至生說，雜誌出版25年，自2014年引進期刊引文報告的「影響系數」，該系數在5年間由0.872升至1.679。