工聯引領展：街市商戶開渠蓋釀鼠患

郭偉強促延遲宰豬 免真空期

工聯會及香港生豬肉食業職工會昨約見領展代表。工聯會九龍東總幹事鄧家彪會後引述領展代表稱，秀茂坪街市老鼠分別來自渠管及附近屋邨：因街市渠管去水慢，商戶打開渠蓋去水，或令渠中老鼠走入街市；至於屋邨鼠患，鄧促請房屋署、食環署及領展跨部門跟進。

工聯會立法會議員郭偉強認為，豬的屠宰時間與事件有關。他指出，現時豬肉供應減少，上水屠房每日屠宰約1600至1700隻豬，由凌晨1時開始屠宰，兩三點已可將豬送出，惟送抵街市時是豬販仍未上班、豬殼沒人處理的「真空期」。郭偉強建議食環署可協調豬的供應時間，避免出現「真空期」。鄧家彪則建議運輸商用布或其他物料保護豬殼。

郭偉強表示，昨曾要求領展在街市加裝閉路電視，可監察將食物放在地上的運輸商或豬肉販，並將違規者資料交食環署檢控或「釘牌」。

香港生豬肉食業職工會理事長陳展明表示，鼠患問題存在已久，認為食環署一年兩次的滅鼠行動「感覺短暫，是宣傳，成效不是好好」，他期望食環署恆常滅鼠，「不是洗街市就無事」。

領展：將派濾網裝CCTV 肉檔再犯或停約

領展回應稱，正積極處理秀茂坪街市渠道問題，將會提供隔濾網給有需要的檔戶，以阻隔垃圾流入渠道，並會於本月下旬完成安裝閉路電視，並加強巡查街市。領展表示，涉事豬肉檔在勒令停業後已全面清潔，並已復業；如再違規，會研究終止租約。

食環：因應需要調整宰豬時間

本報向房屋署及食環署查詢有關該街市的跟進措施，房屋署截稿前未回覆；食環署回覆稱，上水屠房及荃灣屠房的宰豬時段及運送流程由兩個屠房與業界協調而定，會因應屠宰量及持份者需要調整，署方會協助屠房及業界保持聯繫。至於街市防治鼠患工作，食環署稱下周初會致函包括領展在內的私營街市負責人，邀請他們於街市及附近地方採取聯合行動。署方亦計劃在多個食環署街市展開為期3個月的密集式滅鼠行動。