外媒引英方：審視續助港警訓練否

因疫暫停 國安法下再檢討

英國《觀察家報》上周六（15日）引述英國國防部發言人稱，英國軍方及英國皇家空軍以往向香港警隊、政府飛行服務隊及海事青年團提供訓練，但因疫情已暫停。該發言人說，英國政府明確指出，中國在港實施國安法違反《中英聯合聲明》，直接威脅港人的權利和自由；在疫情限制措施下，已暫停所有對港相關人員的訓練，措施解除後，再檢討是否繼續進行培訓的合約。

警：主動決定暫緩

警方發言人表示，目前疫情全球大流行，經評估染疫風險、行動人力資源承擔等因素，已「主動決定」暫緩派員到內地及海外接受訓練課程，日後再檢視相關安排。

消息稱，警隊每年會安排警員到海外受訓，涉數百人，包括修讀課程、到海外警察訓練學院受訓、與海外警隊交流等。據悉，前警察公共關係科總警司、葵青警區指揮官謝振中原定今年9月到英國皇家國防研究學院受訓，亦需擱置計劃，過往不少警隊「一哥」或高層到該學院受訓。

了解，除疫情關係，警方考慮美國制裁兩任警務處長，國際局勢緊張，決定暫停派員赴海外培訓，倘外國制裁措施持續或升級，恐牽連警隊，未來可能要改變受訓地點。現時警察除赴美英受訓，也會到澳洲、加拿大、內地等地。